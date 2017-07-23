Mısır'da 8 kişi öldürüldü

23.07.2017 19:35:46

Mısır'ın Feyyum kentinde, polisle çatışmaya giren 8 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Feyyum kentine bağlı Sinnuras ilçesinin kırsalında silahlı gruplara ait eğitim kampına operasyon düzenlendi. Polise ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 8 kişi vurularak öldürüldü." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, öldürülen kişilerin, 3 Temmuz 2013 askeri darbesinin ardından ortaya çıkan ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) silahlı kanadı olduğu öne sürülen "Hasm Hareketi" üyesi olduğu iddia edildi.

"MUHALİLERİN TASFİYESİ"

Konuyla ilgili bağımsız kaynaklardan henüz bir değerlendirme yapılmazken, bu tür durumlar insan hakları kuruluşları tarafından genelde "yargısız infaz" ve "muhaliflerin tasfiyesi" olarak nitelendiriliyor.

Mısır'da 3 Temmuz 2013 askeri darbesinden bu yana yüzlerce kişi hakkında idam cezası verildi. Ancak yüksek mahkemeler söz konusu kararların büyük bir çoğunluğunu bozdu. Bağımsız kaynaklara göre haklarına idam cezası verilen 358'den fazla sanık hakkında temyiz süreci ise devam ediyor.

Ülke zindanlarında yargı yolları tamamen tükenmiş ve idamının infazını bekleyen 23 sanık bulunuyor. Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin affetmemesi durumunda infazlar gerçekleşecek. Darbeden bu yana 8 kişi idam edildi.