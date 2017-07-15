15.07.2017 10:42:22

Mısır'da 6 polis öldürüldü

Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Gize şehrinin Al-Badrasheen bölgesinde 6 polis memuru öldürüldü.

Kahire yakınlarındaki Gize şehrinin Al-Badrasheen bölgesinde 6 polis memurunun öldüğü açıklanırken, olay yerine giden ekipler tarafından saldırganların yakaladığı belirtildi. Görgü tanıklarına göre, motosiklet kullanan 3 kişi, polis aracına silahlı saldırı gerçekleştirdi. Yetkililer bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, bölgedeki etkinlik ve geziler iptal edildi.