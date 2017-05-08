08.05.2017 21:34:34

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Bahreyn'de

Sisi, Bahreyn Kralı Al Halife ile görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Bahreyn'de Kral Hamad bin İsa Al Halife ile bir araya geldiği bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün başkent Manama'ya ulaşan Sisi, Bahreyn Başbakanı Halife bin Selman Al Halife ile Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad bin İsa Al Halife tarafından karşılandı.

Sisi daha sonra Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife ile bir araya geldi. Baş başa gerçekleştirilen görüşmenin ardından Mısır-Bahreyn heyetlerinin de katıldığı geniş kapsamlı bir oturum yapıldı.

Bahreyn Kralı Hamad, ülkesinin, Mısır'la ilişkilerini güçlendirmek istediğini, iki ülkenin her alanda iş birliğini sürdürmesini arzu ettiğini dile getirdi.

- "Körfez'in güvenliği, Mısır'ın güvenliğinin ayrılmaz parçası"

Sisi de Bahreyn'le tüm alanlarda iş birliğini geliştirmek istediklerini kaydetti.

Konuşmasında Arap ülkelerinin iç işlerine karışma çabalarının engellenmesinin önemine vurgu yapan Sisi, Mısır'ın Körfez'deki kardeş ülkelerinin güvenlik ve istikrarının ihlal edilmesine izin vermeyeceğini belirterek, Körfez'in güvenliğinin Mısır'ın güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.

Görüşmede ayrıca ortak öneme sahip uluslararası ve bölgesel konuları da ele alan taraflar, terörle mücadelede ortak çabaların artırılmasının gerekliliği üzerinde durdu.

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, görüşmelerin sonunda Sisi'ye "Şeyh İsa bin Selman Al Halife Madalyası" verdi.