15.07.2017 12:49:36

Mısır askerleri bir Filistinliyi öldürdü

Refah sınır kapısına yakın bir tünelden çıkan Filistinli sivil, Mısır askerleri tarafından öldürüldü. Askerlerden biri Filistinin üzerine çıkararak fotoğraf çektirdi.

TIMETURK | HABER MERKEZİ



Filistin halkının ambargo ve abluka ile imtihan devam ediyor. Yıllardır, sivillerin Mısır'a açılan tünellerden geçerek ihtiyaçlarını karşıladıkları biliniyor. Zaman zaman o tünellerde filistinliler öldürülüyor.



Yine buna benzer bir olay yaşandı. Refah sınır kapısına yakın bir tünelden çıkan Filistinli sivil, Mısır askerleri tarafından öldürüldü. Askerlerden biri Filistinin üzerine çıkararak fotoğraf çektirdi.







10 yıldır ambargo altında olan Gazze'de siviller, günlük iaşelerini temin için tünelleri kullanıyor. Sınır kapılarının da 4 yıldır kapalı olmasından dolayı sıkıntılı günler geçiren Gazze halkının, tünellerden başka nefes alabilecekleri bir kapıları bulunmuyor.



Mısır'da ilk demokratik seçimler yapıldığında ve Muhammed Mursi Cumhurbaşkanı seçildiğinde tünel kapıları bri daha kapanmamak üzere açılmıştı. Fakat Sisi'nin darbe ile başa gelmesi sonrası tüneller kapatıldı ve askerlere 'serbest' atış talimatları verildi. İsrail başbakanı Netanyahu'nun da Sisi yönetimini her fırsatta tüneller konusunda uyardığı biliniyor.