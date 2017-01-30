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Mısır askerleri Ariş’te kelepçeledikleri dört sivili kurşuna dizdi
30.01.2017 10:21:55

Mısır askerleri Ariş’te kelepçeledikleri dört sivili kurşuna dizdi

Mısır askerleri Ariş’te yakalayıp kelepçeledikleri dört sivili kurşuna dizdi

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, Mısır askerleri, Sina'nın ortasında bir eve saldırı düzenledikten sonra gözaltına aldıkları 19 ila 40 yaşları arasındaki dört kişiyi ailelerinin gözleri önünde kurşuna dizdi.

Kuzey Sina Milletvekili Yahya Akil El Akil, sosyal medyada yayınlanan görüntüleri Facebook hesabından doğruladı.

Güvenlik kuvvetleri ise Orta Sina'da bir eve yapılan baskında girilen çatışmada dört teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Sosyal medyada yayınlanan Video öldürülenlerin ellerinin kelepçeli olduğu görülüyor.



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