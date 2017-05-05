06.05.2017 10:35:38

Misafirperver Ataç

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci ve Eskişehir Mimarlar Odası Başkanı Canan Oytan, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı ziyaret etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci ve Eskişehir Mimarlar Odası Başkanı Canan Oytan, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı ziyaret etti.Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ı ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci ve Eskişehir Mimarlar Odası Başkanı Canan Oytan bir süre sohbet etti. Ardından Başkan Ataç, konuklarına belediyedeki Pişmiş Toprak Sempozyumu ve geçtiğimiz cuma günü tamamlanan Uluslararası Sanat Çalıştayı eserlerini gösterdi. Milletvekili Yedekci ve Eskişehir Mimarlar Odası Başkanı Oytan, tüm eserleri tek tek incelediler.Belediyedeki programlarının ardından Başkan Ataç ve konukları, Gökkuşağı Kafe'yi de ziyaret ettiler. Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi'nin engelli bireyler için yaptığı çalışmalardan bahsederek, belediye olarak Tepebaşı'nda ve Eskişehir'de tüm engelli yurttaşların yanlarında olduklarını belirtti. Ataç, Engelliler Montaj Atölyesi, Yaşam Köyü ve Alzheimer Merkezi, TEBEV, İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası başta olmak üzere, hayata geçirilen birçok projeyi konuklarına anlattı.