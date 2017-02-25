25.02.2017 15:21:28

MIP, Mersin İdmanyurdu üzerinden yapılan dolandırıcılıkla ilgili inceleme başlattı

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP), TFF 1. Ligi ekiplerinden Mersin İdmanyurdu üzerinden 30 milyon liralık dolandırıcılık yapıldığı iddiaları üzerine inceleme başlattı.

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Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP), TFF 1. Ligi ekiplerinden Mersin İdmanyurdu üzerinden 30 milyon liralık dolandırıcılık yapıldığı iddiaları üzerine inceleme başlattı.MIP'tan yapılan yazılı açıklamada, "Basında yer alan haber ile ilgili olarak, Mersin Uluslararası Limanı girişinde bulunan Kart Büro Ofisi, şirketimiz sevk ve idaresinde bulunmamakla birlikte, Valilik tarafından verilen direktif ve inceleme yetkisi çerçevesinde söz konusu ofiste çalışan personel ile ilgili iç denetim birimimizce inceleme başlatılmış olup, yasal mevzuata uygun olarak süreç devam ettirilmektedir" denildi.Mersin İdmanyurdu Spor Kulübü'ne gelir elde etmek amacıyla Mersin Valiliği'nden alınan izinle MIP bünyesinde 7 yıldır toplanan ve yaklaşık 30 milyon lirayı bulduğu belirtilen parayı çalışanlardan Ö.Ö.'nün zimmetine geçirdiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.