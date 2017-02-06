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MIP çocukları, ikinci yıl sonu konserini verdi
06.02.2017 11:48:25

MIP çocukları, ikinci yıl sonu konserini verdi

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.'nin (MIP) 2014 yılında Akdeniz Opera ve Bale Kulübü (AKOB) işbirliğiyle başlattığı ve MIP çalışanlarının çocuklarından oluşan Çocuk Müzik Akademisi Orkestrası ve Korosu, yıl sonu konseri verdi.

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.'nin (MIP) 2014 yılında Akdeniz Opera ve Bale Kulübü (AKOB) işbirliğiyle başlattığı ve MIP çalışanlarının çocuklarından oluşan Çocuk Müzik Akademisi Orkestrası ve Korosu, yıl sonu konseri verdi.

Üçüncü yılını sürdürmekte olan MIP-AKOB Çocuk Müzik Akademisi Orkestrası ve Korosu, ikinci yılsonu konserini Mersin Kültür Merkezi salonunda başarıyla gerçekleştirdi. MIP ve AKOB yöneticileri ile öğrenci velilerinin yoğun ilgi gösterdiği konserde, çocukların performansları profesyonelleri aratmadı. Konseri beğeniyle izleyen davetliler, Çocuk Müzik Akademisi Orkestrası ve Korosu'nu ayakta alkışladı.

MIP, 2014 yılında eğitime başlayan Çocuk Müzik Akademisi'nde, çalışanlarının kabiliyeti olan çocuklarına büyük bir fırsat sunuyor. Sadece MIP çalışanlarının çocuklarından oluşan Çocuk Müzik Akademisi'ne 5-14 yaş arasında 50 öğrenci devam ediyor. 20 çocuğun yaylı sazlar, 30 çocuğun ise perküsyon ve çok sesli müzik eğitimi aldığı Müzik Akademisi ile sanat dünyasına adım atan çocukların, müziğin evrensel diliyle tanışarak; disiplin, adaptasyon, öz güven ve sorumluluk gibi kişilik özelliklerinin gelişimine de katlı sağlanması hedefleniyor.

"MIP-AKOB Çocuk Müzik Akademisi uzun soluklu özel bir projedir"

Projeyi değerlendiren MIP Genel Müdürü Frans Jol, MIP-AKOB Çocuk Müzik Akademisi'nin çok özel bir proje olduğunu söyledi. Jol, "Müzik Akademisi kurmaktaki amacımız, sadece MIP çocuklarından oluşan profesyonel bir orkestrayı sanat dünyasına kazandırmaktır. Çocukların müziğin evrensel diliyle tanışması ve birleştirici gücünün farkına varması, toplumun kültür düzeyine katkı sağlayacaktır. Elbette bu uzun soluklu bir yolculuk. Daha yolun çok başında olduğumuzun farkındayız. İleride her bir çocuğumuzun çok daha başarılı olacağına inanıyoruz. Alanlarında isim yapmış eğitmenlerle çalışıyor olmamız, hedefimizde daha hızlı ilerlememizi sağlıyor. Bugün akademinin kat ettiği gelişimi görmek bizleri gerçekten gururlandırmaktadır. Bu nedenle akademinin bir parçası olan tüm çocuklarımızı içtenlikle kutluyorum" dedi.

Kuruluş tarihinden bu güne eğitimden spora, kişisel gelişimden sanata birçok alanda gerçekleştirilen projelerle örnek bir şirket olduklarını ifade eden Jol, limanı daima toplumun ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini, özellikle çocuklara yönelik her türlü girişimi destekleme arzusunda olduklarını söyledi.

MIP'ten yapılan yazılı açıklamada da MIP'in, Mersin'e ve kent insanına destek olma ilkesiyle hareket ederek, eğitimden spora, kültürden çocukların sağlıklı gelişimine kadar birçok alanda gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerine her yıl aralıksız devam ettiği bildirildi. MIP'in 2007 yılından bu yana sürdürülebilir birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiği belirtilen açıklamada, "MIP, Viyana'dan Mersin'e Sanat Köprüsü, Eski Köye Yeni Adet, Anneler Okulu, Onarımı Bizden Okuması Sizden, Engelime El Ver gibi ses getiren projeleriyle takdir topladı. 2014 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzalayarak sorumlu kurumsal vatandaşlık ve sürdürülebilir kurumlar kavramını benimsediğini tescil eden MIP, kentin kalkınmasına katkı sağlayacak her türlü çalışmanın en büyük destekçileri arasında yer almaya özen gösteriyor. Sektöründe öncü olan Türkiye'nin ticaret kapısı MIP, sosyal sorumluluk projeleriyle bundan sonraki süreçte de Mersin'in ve ülkenin toplumsal gelişimini desteklemeye devam edecek" denildi.

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