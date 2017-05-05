05.05.2017 17:31:57

Miniklerin spor eğitimleri sona erdi

Bozüyük Belediyesi tarafından hazırlanan 'Sporla Büyüyoruz' projesi ile anaokullarında başlatılan spor eğitimleri sona erdi.

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Bozüyük Belediyesi tarafından hazırlanan "Sporla Büyüyoruz" projesi ile anaokullarında başlatılan spor eğitimleri sona erdi."Sporla Büyüyoruz" projesi kapsamında Bozüyük Belediyesi'nin kendi alanlarında deneyimli antrenörleri tarafından Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu, Bozüyük Anaokulu ve Cumhuriyet Anaokulu'nda eğitim gören minik öğrencilere verilen spor eğitimleri sona erdi. Eğitimlerin sonunda eğitimi başarıyla tamamlayan miniklere Bozüyük Belediyesi tarafından madalya verildi. Madalya töreninin ardından antrenörleriyle birlikte balonlarla oynayan minikler neşe dolu, eğlenceli, güzel ve unutulmaz bir gün geçirdi.Yaz ve kış dönemi yapılan spor okullarının yanı sıra ilçede faaliyet gösteren anaokullarında da spor eğitimi vermeye başlayan Bozüyük Belediyesi bu proje ile minik öğrencilerin sporla iç içe büyümelerini ve küçük yaşta sağlıklı bir hayata alışmalarını amaçlıyor. Minik öğrenciler için oldukça eğlenceli geçen dersler koordinasyon ve eğitsel oyunlar eşliğinde yapılıyor. Deneyimli antrenörler gerçekleştirdikleri derslerde ayrıca minikleri performanslarına göre değerlendirerek yetenekli oldukları branşlarda eğitim almaları için yönlendiriyor.