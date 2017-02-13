13.02.2017 10:52:08

Miniklere sağlık taraması

Keçiören Belediyesi'ne bağlı Neşeli Minikler Kreşindeki çocuklar sağlık taramasından geçirildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Keçiören Belediyesi'ne bağlı Neşeli Minikler Kreşindeki çocuklar sağlık taramasından geçirildi.Keçiören Belediyesi ve Uzm. Dr. Aslı Aytekin Kliniği iş birliği ile 35 miniğe cilt ve deri hastalıkları uzmanı sağlık ekipleri tarafından dermatolojik muayene hizmeti verildi. Bir gün boyunca süren sağlık taraması ile yaşları 3 ile 5 arasında değişen minikler ayrıca el yıkama alışkanlıkları, kullanılması gereken temizleyiciler konusunda uygulamalı olarak bilgilendirildi. Sağlık taramalarının devam edeceğini belirten Dr. Aslı Aytekin bazı miniklerin ellerinde egzama tespit edildiğini ve ailelerinin bu konuyla ilgili bilgilendirildiğini dile getirdi. İlk kez dermatoloji muayenesinden geçen miniklerin heyecanlı olduğu gözlenirken öğretmenler de bilgilendirildi. 7'den 77'ye herkese sağlık hizmeti götürdüklerini ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Sağlıklı bireyler sağlıklı toplumları oluştururlar. Bizler özellikle koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine ayrı bir önem veriyor, bununla ilgili sağlık taramalarımızı ve bilinçlendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.