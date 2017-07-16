16.07.2017 17:27:57

Minik yüzücüler 15 Temmuz şehitlerini unutmadı

Samsun Canik 19 Mayıs Yüzme Havuzu'ndaki yaz spor okulu etkinliğinde minik yüzücüler, ellerinde Türk bayrakları ile yüzerek 15 Temmuz şehitlerini andı.

Samsun Canik 19 Mayıs Yüzme Havuzu'ndaki yaz spor okulu etkinliğinde minik yüzücüler, ellerinde Türk bayrakları ile yüzerek 15 Temmuz şehitlerini andı.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Akif Çağatay Kılıç'ın himayelerinde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren yaz spor okulunun minik yüzücüleri, 15 Temmuz şehitlerini unutmadı.

Samsun Canik 19 Mayıs Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen kursta öğrenciler, ellerinde Türk bayrakları ile havuza girdi.

15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişiminin 1. yıl dönümünde ülkenin dört bir yanında yapılan anma etkinliklerine bir yenisini ekleyen minik kulaçlar, yarı olimpik havuzda Türk bayrakları ile yüzdü. Çocuklarını izleyen veliler, bu görüntü karşısında oldukça duygulanırken, alkışlarla onlara destek verdi.