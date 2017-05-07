08.05.2017 12:37:25

Minik Özge'ye kötü haber

Antalya'da henüz 6,5 aylıkken prematüre doğup yanlış iğne iddiasıyla bacağı kesilen ve protez bacağıyla 3,5 yaşında yürümeyi Özge'ye, bacak nakilleriyle ünlü Prof. Dr. Ömer Özkan'dan kötü haber geldi. Özkan, Özge'ye bacak naklinin tıbbi olarak mümkün olmadığını kaydetti.

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Antalya'da henüz 6,5 aylıkken prematüre doğup yanlış iğne iddiasıyla bacağı kesilen ve protez bacağıyla 3,5 yaşında yürümeyi Özge'ye, bacak nakilleriyle ünlü Prof. Dr. Ömer Özkan'dan kötü haber geldi. Özkan, Özge'ye bacak naklinin tıbbi olarak mümkün olmadığını kaydetti.Kepez ilçesinde, sol bacağı henüz 6,5 aylıkken dizinden kesilen 3,5 yaşındaki Özge Yıldırım, babasının 150 liraya kurduğu düzenekle yürümeyi öğrenmişti. Basında çıkan haberlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tüm Türkiye'nin sevgilisi haline gelen minik Özge, babası Ali İhsan Yıldırım ile birlikte bugün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne geldi. Kızının yürümesinden sonra tekrar bacağına kavuşması için umut taşıyan baba Ali İhsan Yıldırım, yaptığı kol ve bacak nakilleri ile dünyaca bilinen Akdeniz Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüşmeye geldi. Ön muayenesi yapılan Özge'nin bacak nakli için Dr. Ömer Özkan'dan olumsuz yanıt geldi. Özkan, Özge'ye bacak naklinin yapılmasının tıbbi olarak uygun olmadığını kaydetti."Tıbbi olarak uygun değil"Özge'nin daha önceden hastası olduğunu belirten Özkan, "Bireysel olarak Özge önceden bildiğim hasta, şuana kadar Özge'ye yapılan tüm tedaviler doğru yapıldı. Ailesi de çok iyi destek olmuş. Daha iyi şeyler yapılabilir mi evet yapılabilir. Bununla ilgili konuştuk" dedi. Çıkan nakille ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Özkan, "Şuan için nakil söz konusu değil. Gelecekte ne olur onları bilmiyoruz ama şuan için ne mevzuat uygun ne de tıbbi olarak uygun değil. Ama çocuk hayata kazandırılıp adapte edilebilir, bununla ilgili birkaç yerle ben de görüştüm. Özge'ye de bireysel olarak yardımcı olacaklar" diye konuştu."Özge bugünden sonra protezli hayatına devam edecek"Baba Ali İhsan Yıldırım ise tıp ilerleyinceye kadar kızının protez bacakla hayatına devam edeceğini belirterek, "Doktor beyle görüştük. Ağır ilaçlardan dolayı hayati tehlikesine neden olabileceğini söyledi. İleri de olabileceğini söyledi. Mecbur kalınmış hastalara yapıldığını, nakil yapılırsa hayati tehlikeye neden olduğunu söyledi. Hayati tehlikeye atmaya gerek yok. Ben de istemedim zaten. İleri de tıp geliştiğinde ilaçların daha zarar vermediği zamanlarda o zaman belki olabilir. Şuanda şansımız tıbbın ilerlemesine bakıyor. Protez yapılacak olan yer var. Şimdi yeni pistonlu silikonlu daha değişik bir protez yapılacak onlarla idare edeceğiz. Bugünden sonra protezli hayatına devam edecek. Rehabilitasyona gideceğiz. Düz yürümeye kadar getirdik, şimdi ise engebeli alanlarda yürüme ve daha sonra koşmaya kadar ilerleteceğiz" şeklinde konuştu.