09.05.2017 11:40:59

Minik Özge protez ayak için İstanbul yolcusu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bebekken sol ayağını kaybeden 3

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bebekken sol ayağını kaybeden 3.5 yaşındaki Özge'ye İstanbul'da protez takılacağını söyledi.Antalya'da sol ayağını bebekken kaybetmesi nedeniyle babası Ali İhsan Yıldırım'ın evinin tavanına yaptığı düzenekle yürümeyi öğrenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek sözü verdiği 3.5 yaşındaki Özge Yıldırım'a Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel kucak açtı. Başkan Türel, rehabilitasyonu Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'nde devam eden Özge'ye İstanbul'da protez ayak takılacağını söyledi.Özge'yi Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ziyaret eden Türel, babası Ali İhsan Yıldırım ile bire bir görüşerek, Özge'nin durumu hakkında bilgi aldı. Özge'nin durumundan haberdar olur olmaz daha iyi yürüyebilmesi için rehabilitasyonunu Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi olarak üstleneceklerini ailesiyle paylaştıklarını hatırlatan Başkan Menderes Türel, "Bir talihsizlik sonucu maalesef küçük yaşta sevgili Özge bir ayağını kaybetmiş ama tabi bunun telafisi bugünkü teknoloji ve tıp bilimi ile mümkün olabiliyor. Bir protez ayak takılmak suretiyle onun da kendi yaşıtları gibi en güzel şekilde koşması oynaması çocukluğunu yaşaması hakkıdır. Bu konuda Akdeniz Üniversitesi hocalarından Prof. Dr. Ömer Özkan kendisi ile yakından ilgileniyor" dedi.ÖZGE'Yİ İSTANBUL'A GÖNDERECEĞİZBir an önce Özge'yi arkadaşları ile birlikte parkta koşarken, oynarken görmek istediklerini belirten Türel şöyle devam etti: "Özge için dua ediyoruz. Babası Ali İhsan Bey ve annesi İlknur Hanım zaten büyük bir fedakârlıkla her türlü imkanı zorluyor, her türlü imkanı seferber ediyor. Biz kendisine protez ayak taktıracağız. Önümüzde birkaç gün içerisinde İstanbul'dan protez takılması ile ilgili randevular alınacak. Sevgili Özge'yi İstanbul'a göndereceğiz. En uygun, en mükemmel protez hangisi ise onu taktıracağız. Ardından Avrupa'da bile örneği olmayan Büyükşehir Belediyemizin rehabilitasyon merkezinde, Özge'nin rehabilitasyonu ile ilgili çalışmaları yürüteceğiz. İnşallah en kısa zamanda da sağlığına kavuşup hiçbir arıza olmadan arkadaşlarıyla beraber oynayabilir diye düşünüyoruz. Allah Özge'ye şifalar ihsan eylesin. Ailesine kolaylıklar diliyoruz."CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKANA TEŞEKKÜRÖzge'ye gösterdikleri yakın ilgi ve hassasiyetten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'a teşekkür eden Başkan Türel, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın bu konudaki hassasiyetleri gerçekten fevkalade önemli. Onların bu hassasiyetleri, bu gibi meselelerin son derece insani boyutta değerlendirilmesine örnek bir davranış biçimidir. Biz bu gibi insani sorumlulukları her türlü sorumluluğumuzdan daha önemli görüyoruz. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz" dedi.ÇOK MUTLUYUZÖzge'nin babası Ali İhsan Yıldırım da Başkan Menderes Türel'e ilgi ve destekleri için teşekkür etti. Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bize sahip çıktılar. Allah razı olsun hepsinden. Çocuğumuza Menderes Başkanın dediği gibi protez ayak takılacak. Yürümesi daha iyi olacak. Bunun için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.