24.02.2017 17:58:23

Minik öğrencinin duygulandıran mesajı

Edirne Belediyesi Dost Eller Dayanışma Evi'ne bir öğrenci tarafından bağışlanan defterde yazan not okuyanlara duygu dolu anlar yaşattı.Edirne Belediyesi Dost Eller Dayanışma Evi'ne gönderilen bu eşyaların arasında bir defterde bulanan not okuyanlara duygu dolu anlar yaşattı. Yazdığı notta 5'inci sınıf öğrencisi olduğunu ifade eden bir öğrenci, not defterinin yeni sahibine duygu dolu bir mesaj yazarak, 'Kardeşlik' vurgusu yaptı.Bir öğrenci tarafından bağışlanan defterde yazan notta, "Benden size not: Biz ne kadar farklı olsak da, aynı yerde yaşayıp neredeyse aynı eğitimi yapıyoruz. Ben 5'inci sınıfa gidiyorum. Umarım bu sizin elinize ulaşır. Umarım güzel notlar yapar, güzel resimler çizersiniz. Her zaman biz kardeşiz" ifadelerine yer verdi.Edirne'deki çok önemli bir ihtiyaca cevap verecek olan Edirne Belediyesi Dost Eller Dayanışma Evi'ne bir destekte Özel Edirne Bahçeşehir Ortaokulu'ndan geldi. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin 'Mutluluğu Katlamaya Devam Ediyoruz' sloganı ile organize ettiği çalışmalarla öğrenci, veli ve öğretmenlerin kullanılabilir durumdaki oyuncak, kitap ve giysilerin toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla Edirne Belediyesi Dost Eller Dayanışma Evine gönderildi.