11.02.2017 13:14:20

Minik öğrenciler AKUT Merkezini ziyaret etti

Marmaris'te kreşte eğitim gören öğrenciler AKUT operasyon merkezini ziyaret etti.

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Marmaris'te kreşte eğitim gören öğrenciler AKUT operasyon merkezini ziyaret etti.Karnaval Gündüz Bakım Evi ve Kreşi'nin 4 ve 5 yaş grubu öğrencileri ve öğretmenleri ile aynı zamanda Marmaris AKUT Ekibi gönüllüsü Ergin Bozkurt eşliğinde AKUT Marmaris Veysel Aksoy Operasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu.Minikler ,doğa ve hayvan sevgisini erken yaşta edinebilmeleri için aldıkları doğa ve yaşam dersi kapsamında operasyon merkezini gezip, gönüllülerce yapılan sunumları dinlediler.7 öğrenci ve 2 öğretmenden oluşan gruba merkezdeki konferans ve eğitim salonu, toplantı ve kriz yönetim odası, kentsel arama kurtarma ve teknik arama kurtarma deposunu gezen öğrencilere AKUT ile ilgili bilgi verildi.