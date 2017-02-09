09.02.2017 14:20:22

Minik karikatüristlerin eserleri Kartal'da sergilendi

Kartal Belediyesi kreş öğrencileri tarafından usta karikatürist Oğuz Aral ve Turhan Selçuk anısına hazırlanan 'Minik Ustaların Çizgileriyle Ustalara Saygı' adlı karikatür sergisi, Kartal Belediyesi fuaye alanında açıldı.

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Kartal Belediyesi kreş öğrencileri tarafından usta karikatürist Oğuz Aral ve Turhan Selçuk anısına hazırlanan "Minik Ustaların Çizgileriyle Ustalara Saygı" adlı karikatür sergisi, Kartal Belediyesi fuaye alanında açıldı.Kartal Belediyesi'ne bağlı 11 kreşte eğitim gören 6 yaş grubu öğrencilerin yapmış olduğu karikatür çalışmaları Kartallılarla buluştu. Çocuklar usta karikatür sanatçıları Oğuz Aral ve Turhan Selçuk'un karikatürlerini örnek alarak kendi resimledikleri karikatürleri çizdi. Karikatürler, miniklerin hayal dünyaları ile birleşince daha farklı bir boyut kazandı. Minik ellerin hayal güçleriyle ortaya koydukları eserler, ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı.Keman dinletisi eşliğinde açılışı gerçekleştirilen sergiye Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Erdal Kıskanç, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları; Gülcemal Fidan, Av. Hüsnü Yeşilyurt, Mustafa Fehmi Okay, Dr. Turgut Mermertaş, Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Ekber Şahin, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, Kartal Belediyesi Kreşler Müdürü Enif Yavuz Dipşar ile birim müdürleri ve çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı.Sergi, 17 Şubat 2017 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.