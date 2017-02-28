28.02.2017 11:40:47

Minik itfaiyeciler iş başında

Haftanın belirli günlerinde okul öncesi eğitimi gören minik öğrencileri konuk eden Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, bu hafta da yeni misafirlerini kabul etti.

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Haftanın belirli günlerinde okul öncesi eğitimi gören minik öğrencileri konuk eden Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, bu hafta da yeni misafirlerini kabul etti.Okul öncesi ve ilköğretim okullarında eğitim gören öğrencileri yangın ve acil durumlar hakkında bilgilendirme eğitimleri veren Kırklareli İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin bu haftaki konuğu Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri oldu. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere itfaiye hakkında teorik bilgiler, itfaiyenin yaptığı işler, itfaiyenin telefon numarası, yangın anında ne yapılması gerektiği gibi konularda bilgi verdiler.