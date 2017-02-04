04.02.2017 16:11:22

Minik ellerin resimleri yarıştı

Samsun'da 'En Sevdiğim Şeyler' temalı resim yarışmasının ödül töreni düzenlendi.

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Samsun'da "En Sevdiğim Şeyler" temalı resim yarışmasının ödül töreni düzenlendi.Bulvar Alışveriş Merkezi (AVM) resim yarışmasının bu yılki teması "En Sevdiğim Şeyler" olarak belirlendi. Yarışma; 1. 2. 3. sınıflar, 4. 5. 6. sınıflar, 7. ve 8. sınıflar olacak şekilde üç kategoride gerçekleşti. Bulvar AVM Kültür Salonunda gerçekleşen ödül töreni yarışmaya katılan resimlerden oluşan sergi ile başladı. Çocuklar yarışmaya bir eserle katıldı. Yarışmanın kategori birinci ve ikincilerine çeşitli hediyeler verilirken, kategori üçüncüleri ise 1 aylık ücretsiz resim kursu almaya hak kazandılar. Ayrıca Bulvar AVM Facebook sayfasında en çok beğeni alan resim çalışması ise Bulvar AVM özel ödülünün sahibi oldu. Yarışmanın jüri üyeliğini; Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Sevgi Koyuncu, Prof. Dr. Halil Türker ve resim öğretmeni Canan Güler yaptı.Sergi, 10 Şubat 2017 tarihine kadar görülebilecek.