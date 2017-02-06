06.02.2017 10:36:32

Minik Ebru'dan doktoruna resimli teşekkür

Antalya'da 7 yaşındaki Ebru Su Bıçakçıoğlu operasyonla sakat kalmasını önleyen doktoruna yaptığı resimle teşekkür etti.

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Antalya'da 7 yaşındaki Ebru Su Bıçakçıoğlu operasyonla sakat kalmasını önleyen doktoruna yaptığı resimle teşekkür etti.Antalya'da okulundaki parkta oyun oynadığı sırada ayağının kayması sonucu merdivenlerden düşerek kolu alçıya alınan 7 yaşındaki Ebru Su Bıçakçıoğlu'nun ağrılarının geçmemesi nedeniyle ailesine çocuklarının sakat kalma riski olabileceği söylendi. Ebru Su ise bir daha resim yapamayacağını düşünüp umutsuzluğa kapıldığı sırada Memorial Antalya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Op. Dr. Kemal Gökkuş tarafından gerçekleştirilen operasyonun ardında sağlığına yeniden kavuştu. Minik Ebru iyileşmesinin ardından doktoru ile kendisinin resmini çizdi. Ebru Su, yaşadığı duyguları resimde ifade ederek doktoruna teşekkür etti.Yanlış müdahale kızımızı sakat bırakabilirdiBıçakçıoğlu ailesi Ebru Su'nun dirseğinde meydana gelen kırığın tedavisi için Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nde Op. Dr. Kemal Gökkuş'a başvurdu. Gece acil ameliyata alınan 7 yaşındaki Ebru Su, "Düştüğümde kolum çok acıdı. Ağrısı hemen geçsin istedim ama geçmedi. Ameliyatta hiç canım yanmadı ve korkmadım. Resim yapmayı çok seviyorum. Ben de bu yüzden doktoruma ikimizin resmini yaparak teşekkür etmek istedim" dedi. Ebru Su'nun annesi Gökşen Bıçakçıoğlu ise "Ameliyatın çok ciddi bir ameliyat olduğunu, sonucunda kızımızın sakat bile kalabileceğini öğrendiğimizde çok panikledik. Bu yüzden en doğru isme gelmek zorundaydık. Doktorumuz kızımızı gece ameliyata aldı ve ameliyat çok uzun saatler sürdü. Şimdi bu kadar sağlıklı olduğu için çok mutluyuz. İkimizin resmini çizip bana hediye etmesi de tüm ekibimizi çok duygulandırdı" dedi.Dirsek kırıkları riskli ve ciddiye alınması gereken kırıklardırEbru Su'nun ameliyatını gerçekleştiren Op. Dr. Kemal Gökkuş da "Çocuklar arasında oynanan oyunlara bağlı dirsek üzerine düşmeler sıkça oluyor. Dirsek üstü kırıklarda, üst kol kemiği dirseğin hemen üstünden kırılır ve en sık meydana gelen ciddiye alınması gereken bir kırıktır. Çünkü sinir hasarına ve dolaşım bozukluğuna neden olabilmektedir. Genellikle 8 yaş altındaki çocuklarda görülmektedir. Dirsek kırıkları tedavi edilmediği takdirde ilerleyen yaşlarda kalıcı sakatlıklara yol açabilir. Ebru Su'da da çoklu bir kırıkla karşılaştık ama ameliyatını başarıyla gerçekleştirdik. Sakat kalma riski tamamen ortadan kalktı, hatta çok güzel resimler yapmaya bile başladı. İkimizin resmini çizip bana hediye etmesi de tüm ekibimizi çok duygulandırdı" dedi.