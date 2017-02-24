24.02.2017 21:30:20

Minibüsün çarptığı babaanne hayatını kaybetti

Elazığ'da minibüsün çarptığı babaanne hayatını kaybetti, torunu ağır yaralandı

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Elazığ'da minibüsün çarptığı babaanne hayatını kaybetti, torunu ağır yaralandı.Kaza, eski sebze hali kavşağı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur K. (21) yönetimindeki 23 AD 310 minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Firdevs Şala (80) ve torunu Sevda Şala'ya (30) çarptı. Firdevs Şala olay yerinde hayatını kaybederken, torunu ağır yaralandı. Yaralı ambulansla Medical Park Elazığ Hastanesine kaldırıldı. Kaza yerine gelen Şala'nın yakınları sinir krizi geçirdi.Polislerin olay yerinde inceleme yapmasının ardından yaşlı kadının cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.Sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.(Yunus Özhanlı/İHA)