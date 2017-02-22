22.02.2017 17:56:52

Minibüslere gelen zamdan sonra Başkan Yağcı ve minibüsçüler bir araya geldi

Bilecik'te minibüslere gelen zammın ardından Belediye Başkanı Selim Yağcı ve minibüsçüler bir araya geldi.

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Bilecik'te minibüslere gelen zammın ardından Belediye Başkanı Selim Yağcı ve minibüsçüler bir araya geldi.Bilecik Belediye Meclisi kararı ile minibüs tarifelerinde gerçekleştirilen zamların ardından M Plakalı Minibüsçüler Derneği Başkanı Mehmet Fatih Yücel ve üyeler, Başkan Yağcı'yı makamında ziyaret etti. Bilecik'te planlanan yarı otobüs sistemine geçiş hakkında da karşılıklı istişareler gerçekleştirilen ziyaretin ardından açıklama yapan Başkan Yağcı, "M Plakalı Minibüsçüler Derneği ziyarette bulundular. Dernek Başkanı Mehmet Fatih Yücel beye ve yönetimine ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.