17.07.2017 11:44:44
Minibüsle otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Aydın'ın Söke ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.
Söke-Kuşadası karayolu Ağaçlı kavşağında, Uğur Dündar'ın kullandığı 09 P 2606 plakalı servis minibüsü, Özlem Can yönetimindeki 09 KP 432 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan minibüsteki 13 kişi ve otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Minibüsün, Kuşadası ilçesinde bir otelde çalışan işçileri taşıdığı belirtildi.