09.02.2017 15:52:51

Minibüsle motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

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Adıyaman'da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Hamdi Kaya idaresi 02 m 0178 plakalı minibüs ile Gazihan Reşit Yılmaz idaresindeki plakası tespit edilemeyen motosiklet Demokrasi Parkı önünde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Gazihan Reşit Yılmaz yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.