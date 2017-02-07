07.02.2017 18:28:25

Minibüsçüler arasında kavga: 4 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şehir içi taşımacılığı yapan 2 minibüs kooperatifi arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şehir içi taşımacılığı yapan 2 minibüs kooperatifi arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Toprak Mahsulleri Ofisi civarında 2 minibüs kooperatifi üyeleri arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada Hamza F. (36), Hekim D. (26), Gaffari B. (41) ve Osman K. (36) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(Hüseyin Türkoğlu/İHA)