17.01.2017 21:11:44

Minibüs tırın altına girdi: 1 yaralı

Samsun'da kavşakta minibüsün tırın dorsesinin altına girdiği kazada 1 kişi yaralandı.

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Samsun'da kavşakta minibüsün tırın dorsesinin altına girdiği kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik mevkisi Yibitaş Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durmuş Kadılı yönetimindeki 31 D 2325 plakalı çekici ve 31 AEC 54 dorse plakalı tır, Kavak'tan Samsun istikametine seyir ederken kavşaktan dönmek istedi. Tırın manevra yaptığı bir sırada aynı istikamete seyir eden Etem Salim'in kullandığı 41 N 4041 minibüs, tırın dorsesine yandan çarptı. Kazada minibüste bulunan Gülizar Salim (56) yaralandı. Yaralı kadın 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.