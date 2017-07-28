28.07.2017 17:49:43

Minibüs tıra çarptı: 3 ölü

Bilecik'de bir minibüsün tıra çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Kaza, Vezirhan Beldesi'nde minibüsün park halindeki yabancı plakalı tıra çarpması sonucu meydana geldi. Sabah 06.30 sıralarında yaşanan kazada, Bilecik istikametinden Sakarya istikametine gitmekte olan henüz sürücüsü belli olmayan 34 GM 9503 plakalı minibüs, park halinde bulunan yabancı plakalı tıra arkadan çarptı. Yaşanan kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı. Yaralılar Bilecik Devlet Hastanesine sevk edilirken, kazada hayatını kaybeden 3 kişi otopsileri yapılmak üzere Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ve Bölge Trafik ekiplerince kaza ile ilgili araştırmanın devam ettiği