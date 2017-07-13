13.07.2017 13:07:53

Minibüs takla attı: 2 ölü, 4 yaralı

Van'ın Çaldıran ilçesinde minibüsün takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Çaldıran-Muradiye karayolu üzerindeki Altıyol Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 LA 314 plakalı minibüsün bilinmeyen bir sebeple takla atması sonucu S.T. ve S.T. isimli şahıslar hayatını kaybederken, N.T., M.E.T., D.T. ve E.T. ise yaralanarak Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.