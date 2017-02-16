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Minibüs şoförü başörtülü kıza saldırı anını anlattı
16.02.2017 14:47:47

Minibüs şoförü başörtülü kıza saldırı anını anlattı

Maltepe'de 3 gün önce bir minibüste başörtülü Fatma Dilara Aslıhan Y'ye yapılan saldırının yaşandığı minibüsün şoförü yaşanan olayı anlattı

Maltepe'de 3 gün önce bir minibüste başörtülü Fatma Dilara Aslıhan Y'ye yapılan saldırının yaşandığı minibüsün şoförü yaşanan olayı anlattı.

Kadıköy-Kartal hattında çalışan minibüste 3 gün önce başörtülü lise öğrencisi Fatma Dilara Aslıhan Y., A.A.K isimli bir kadının saldırısına uğramış ve saldırgan şahıs tutuklanmıştı. O olayın yaşandığı minibüsün sürücüsü Mehmet Fatih Boğa, minibüs içerisinde yaşanan saldırıyı anlattı. Mehmet Fatih Boğa, "Biz Kadıköy'de Kartal yönüne doğru seyir halindeydik. Erenköy'de mağdur Dilara kardeşimiz bindi arkadaşları ile beraber. Akabinde Bostancı'ya geldiğimizde diğer saldırgan şahıs bindi. Minibüste Dilara kardeşimiz yanında bulunan bayan öğretmen ile sohbet ediyordu. O esnada Maltepe emniyetine yaklaşırken, saldırgan şahıs birden, "Yeşil sermaye aydınları öldürdü, siz teröristsiniz" falan diyerek kızın başörtüsünü falan çekti. Ondan sonra biz bağırmayın, tartışmayın şeklinde uyardık araya girdik. O arada trafik de akıyor tabi. Baktık bir türlü sakinleşmedi. O arada baktık emniyetin önünde en güzeli durdum ve çağırdım polis arkadaşları. Memur bey şu bayanlarla bir ilgilenin dedim ve indiler" şeklinde konuştu.

"SOKAĞA SİYASETİ TAŞIMANIN SAĞDUYU VARKEN OLMAMASI GEREKİYOR"

Olay sırasında saldırganın tekme de attığını dile getiren Mehmet Fatih Boğa, "Tekme falan attı, biz araya girdik ama bu olay yaşandı. Birkaç yolcu daha vardı. Ondan sonra bu işin içine şiddet girince, bayan da olunca.. Biz insanlık görevimizi yaptık yani. Nitekim bizim de annemiz bacımız kapalı. Artı sokağa siyaseti taşımanın sağduyu varken olmaması gerekiyor. İşin içerisinde bayan olunca doğrudan müdahale edemedik ve karakola çekmek daha doğru geldi" diye konuştu.

"BÖYLE BİR OLAYI İLK DEFA YAŞADIM"

Daha önce böyle bir olayla karşılaşmadığını vurgulayan Mehmet Fatih Boğa, "Ben 18 yıldır bu hatta çalışıyorum. Böyle bir olayı ilk defa yaşadım. Hani erkek olsaydı müdahale etme şansımız daha fazla olurdu. Bayan olunca müdahale etmek biraz daha zor. Dokununca herhangi bir iftiraya uğrarız gibisinden endişeleniyor insan. Bu yüzden çektik karakolun önüne ve karakola bıraktık" dedi.

(Cenk İşver - Metin Başar - Mustafa Esen / İHA)
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