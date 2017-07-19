19.07.2017 12:12:40

Minibüs ormanlık alana uçtu: 1 ölü, 11 yaralı

Zonguldak'ta kontrolden çıkan minibüs, ormanlık alana uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Zonguldak'ın Karaman beldesine bağlı Çayköy mevkiinde meydana geldi. Selahattin A. idaresindeki 67 ZG 878 plakalı minibüs, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ormanlık alana uçtu. Ağaçlara çarparak durabilen araçta 49 yaşındaki Nazife Çakar hayatını kaybederken, araçtaki 11 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine 112 ve jandarma olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle kafası kopan Nazife Çakar, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, çevrede geniş çaplı araştırma yaptı.



112 ekipleri tarafından kazada kafası kopan Nazife Çakar'ın kafası delil torbasına koyuldu. Daha sonra ekipler tarafından Çakar'ın cesedi ceset torbasına koyularak ambulansla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.



Kaza sonra minibüs şoförü Selahattin A., jandarma tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.