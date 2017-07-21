21.07.2017 15:21:09

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Erzincan'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza yeni çevre yolu üzerinde Terzibaba Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüksel Bulmuş idaresindeki 18 KZ 555 plakalı otomobil ile Erzincan merkeze bağlı Beşsaray köyüne yolcu götüren Hüseyin Eroğlu idaresindeki 24 M 0712 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Kazada 12 kişi yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ambulansları ile Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken emniyet ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.