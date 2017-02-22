22.02.2017 23:34:40

Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Mevlana Mahallesi Aşağı Bakırpınar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Hıdır'ın (60) kullandığı 55 JC 306 plakalı minibüs ile Erhan Yalçın (25) yönetimindeki 55 JU 438 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.