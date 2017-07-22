22.07.2017 10:42:19

Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Elazığ'da bir yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl yolu Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Polat (40) idaresindeki 12 EA 023 plakalı yolcu minibüsü Bingöl'den Elazığ'a seyir halindeyken, kavşakta Mehmet Oğuz yönetimindeki (28) 76 AV 040 plakalı kablo yüklü kamyonetle çarpıştı.Kazada, minibüste bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.