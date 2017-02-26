26.02.2017 15:40:13

Minibüs bagajındaki hurdalar kazaya davetiye çıkarıyor

VAN (İHA) â€' Van'ın Başkale ilçesinde bir minibüsün bagajındaki hurdalar kazaya davetiye çıkarırken, araç sürücüleri duruma tepki gösterdi.

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VAN (İHA) â€" Van'ın Başkale ilçesinde bir minibüsün bagajındaki hurdalar kazaya davetiye çıkarırken, araç sürücüleri duruma tepki gösterdi.Van Hakkari Karayolu'nda seyir halinde olan minibüs, bagajındaki hurdalar ile adeta kazaya davetiye çıkarırken bazı sürücüler ise duruma tepki gösterdi. Bu tür araçların kazaya neden olduğunu vurgulayan araç sürücüleri, "Minibüsün bagaj kısmına yüklenen ve bağlanmayan bu hurdalıklar kazalara neden oluyor. Bu tür konularda denetimlerin yapılması hem bizleri sevindirecek, hem de yaşanabilecek kazaların önüne geçilecektir" ifadelerini kullandı.