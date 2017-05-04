04.05.2017 22:12:43

Minderde bir altın da Yasemin Adar'dan

Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stilde dün erkeklerde Rıza Yıldırım'ın ardından bugün de kadınlar 75 kiloda Yasemin Adar, Avrupa Şampiyonu oldu

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Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stilde dün erkeklerde Rıza Yıldırım'ın ardından bugün de kadınlar 75 kiloda Yasemin Adar, Avrupa Şampiyonu oldu.Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde milli güreşçi, finalde Macar Zsanett Nemeth ile karşılaştı. Rakibini 10-0 teknik üstünlükle yenen Yasemin, altın madalyayı boynuna takarak, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.Milli sporcu, geçen yıl Türkiye'ye Avrupa şampiyonalarında kadınlarda ilk altın madalyayı kazandırmıştı.