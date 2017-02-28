28.02.2017 10:06:27

MİMDER: '28 Şubat Karanlığa gömüldü'

28 Şubat Post-modern darbe girişiminin yıldönümünde açıklama yapan MİMDER Muğla Önder İmam Hatipliler Derneği, Türkiye'de sayısı milyonları bulan İmam-Hatip camiasını yıllarca mağdur ederek sistemin dışına atmayı amaçlayan 28 Şubat 1997 Milli Güvenlik Kurulu kararlarının üzerinden yirmi yıl geçtiğini açıkladı.

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28 Şubat Post-modern darbe girişiminin yıldönümünde açıklama yapan MİMDER Muğla Önder İmam Hatipliler Derneği, Türkiye'de sayısı milyonları bulan İmam-Hatip camiasını yıllarca mağdur ederek sistemin dışına atmayı amaçlayan 28 Şubat 1997 Milli Güvenlik Kurulu kararlarının üzerinden yirmi yıl geçtiğini açıkladı.Kara yaptığı açıklamada, "Bu süre zarfında haksız ve hukuksuz uygulamalara karşı mücadele eden milyonların sesi olma gayretinden hiç vazgeçmedik, yaşananların canlı şahidi ve hafızası olma misyonunu üstlendik. Hatırlanacağı gibi 'İrtica ile mücadele' adı altında sürdürülen ve MGK kararlarıyla uyumlu bir şekilde siyasi erk tarafından hayata geçirilen uygulamalar, 2009'a kadar devam etti. Şüphesiz sözü geçen uygulamalar ülkemizin toplumsal dinamiklerine aykırı bir biçimde ve ısrarla yürütüldü. Sekiz yıllık kesintisiz eğitim yasası sebebiyle İmam-Hatiplerin ortaokul kısmı kapandı, katsayı uygulamasıyla mezun öğrencilerin kendi alanları dışında lisans tahsili yapmalarına mani olundu, üniversitelerimizde öğrenim görmeyi sürdüren başörtülü öğrencilerin okullarına devam etmesi yasaklandı ve 'irtica' yaftasına maruz kalan binlerce memur işinden oldu. Tarihe '28 Şubat post-modern darbesi' olarak geçen süreci hafızalarımızda diri tutmayı, hem yakın geçmişemüdrik olma adına ve hem de istikbale dair adımlar atma noktasında bir bilinç oluşturmak için oldukça önemsiyoruz. 28 Şubat'ı hatırlatmanın, bugünü anlamlandırmak ve yarını okumak için elzem bir ihtiyaç olduğu kanaatini taşıyoruz. Dolayısıyla büyük umutlar beslediğimiz yeni neslin, 28 Şubat'a şahit olmuş büyüklerinden bayrağı devraldığı şu zamanda aynı şuurla hareket edeceklerine kalpten inanıyoruz. Bin yıl süreceği iddia edilen 28 Şubat zihniyetinin henüz 15 yıl geçmeden karanlığa gömüldüğüne tanık olmuş nesiller olarak, yılmadan yaptığımız çalışmalarla milletimizin derinliğindeki asil ruhu yine milletimize anlatarak, üzerimizdeki vazifeyi ifa ettiğimizi düşünüyoruz. 15 Temmuz'da tüm mazlum coğrafyaların elleri kalbinde, ağızlarında dualarla seyrettiği memleketi vemaneviyatı müdafaa direnişini oluşturan temel motivasyonun aynı ruh kökü ile beslenen bir düşüncenin eseri olduğunu biliyoruz. 28 Şubat Türkiye'ye yönelik bir kasıttı, 15 Temmuz Hain darbe girişimi de öyle" dedi.