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Mimar Sinan Uluslararası Olimpiyatları final projeleri tanıtıldı
28.01.2017 05:46:19

Mimar Sinan Uluslararası Olimpiyatları final projeleri tanıtıldı

2016 Haydar Aliyev Yılı Mimar Sinan Uluslararası Olimpiyatları final projelerinin tanıtımı gerçekleştirildi.

2016 Haydar Aliyev Yılı Mimar Sinan Uluslararası Olimpiyatları final projelerinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği'nin (TDMMB) organize ettiği programda, 2016 Haydar Aliyev Yılı Mimar Sinan Uluslararası Olimpiyatları final projelerinin tanıtımı gerçekleştirildi. Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı The Ankara Otel'de gerçekleştirilen programda Türk Dünyası Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), İLBANK ve TDMMB arasında yapılacak olan işbirliği protokolünün imza töreni de gerçekleştirildi.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkanı, Orman ve Su İşleri Müsteşarı Akif Özkaldı, birliğin faaliyetlerinden ve amacından bahsettiği konuşmasında, "Birliğimizin ana hedefi Türk dünyasının ortak paydası olan dilde, fikirde, işte birlik ana hedefinin mühendislik, mimarlık ve şehircilik alanında Türk dünyası kurultayları organizasyonlarıyla yine Türk dünyasında ve akraba topluluklarında müşterek şehircilik kültürünün hayata geçirilmesi ve mesleki uygulamaların müşterekliğinin sağlanması yanında tahrip olan, kaybolmaya yüz tutan ve bulunduğu coğrafya dışında bilinmeyen Türk İslam dünyası mimari eserlerinin tespitlerini yaparak birliğimizin uzun vadedeki hedeflerinden biri Türk dünyası şehircilik standartlarının oluşturulması ve de Türk dünyası ve uluslararası camiayı harekete geçirerek bu anlayışın tesisine proje ve finansman kaynağı sağlamaktır" şeklinde konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, "Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği'nin temel amacı Türk dünyası ve akraba toplulukları içinde gelişme ve kalkınmasında ortak hedef çerçevesinde projeler üretmek sahip olduğumuz deneyimleri birlikte paylaşmak ve geleceğe birlikte yürümek adına kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne kadar 15 yılda çok çeşitli uluslararası ve ulusal düzeyde etkinlikler düzenlemiş, sempozyumlar, kurultaylar, şehrengizler ve benzeri Mimar Sinan Proje Olimpiyatları çok çeşitli etkinliklerde bulunmuştur" ifadelerini kullandı.

Final projelerinin açıklandığı programa ev sahipliği yapan Devlet Demiryolları Genel Müdürü İsa Apaydın, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Türk dünyası ülkelerinin ulaşım ağı köprüsü ile özellikle demiryolu ağıyla da büyük önem arz etmektedir. Ülkeler arası dostluk ve kardeşlik bağımızı güçlendirecek demiryolu için her şeyden önce Türkiye'deki demiryolu sektörünün gelişmesi gerekiyordu. Bundan hareketle ülkemize yük olmak değil ülkemizin yükünü taşımak, ülkeler arasında köprü görevini üstlenmek temelinde demiryollarına son 14 yılda büyük önem verilmektedir. Ecdadımızın yadigarı, kültürel mirasımız olan istasyonları aslına uygun olarak restore ederken 100, 150 yıllık el değmemiş yolları yeniledik."

Açılış konuşmalarının tamamlanmasının ardından Mimar Sinan Uluslararası Olimpiyatları final projelerinin açıklanmasına geçildi. Programda, İpekyolu Medeniyetleri Üstün Hizmet Madalyası ödülü Devlet Demiryolları Genel Müdürü Apaydın'a takdim edildi.

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