01.03.2017 23:45:00

Milliler mağlubiyetle başladı

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Golcity turizm kompleksinde düzenlenen Goldcity Woman's Cup'ta Romanya Türkiye'yi 3-1 mağlup etti

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Antalya'nın Alanya ilçesindeki Golcity turizm kompleksinde düzenlenen Goldcity Woman's Cup'ta Romanya Türkiye'yi 3-1 mağlup etti.İlçede hizmet veren Golcity turizm kompleksinde ve Evima Footbaal ile ortaklaşa düzenlen Goldcity Woman's Cup'ın ikinci maçında Romanya ve Türkiye, Goldcity Spor Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Mücadelede Romanya ilk yarıyı Florentina Olar ve Anne Banuta'nın golleriyle 2-0 tamamlandı. İkinci yarıda Romanya'dan Adina Giurgin, Türkiye'den Melike Pekel'in golleriyle maç 3-1 sona erdi.TUNCEL: "OYUNCULARIN MÜCADELESİNDEN MEMNUNUM"Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Türkiye Kadınlar A Milli Takım Teknik Direktörü Talat Tuncel, Romanya'ya yenilmelerine rağmen eksikliklerinin görülmesi açısından değerli bir maç olduğunu belirtti.Takımda eksikliklerinin olmasına rağmen ilk yarı iyi mücadele etiklerini aktaran Tuncel, "İlk yarı iyi mücadele ettik. İkinci yarıda ise öz güvenimizin yerine gelmesiyle daha iyi bir mücadele verdik. Mağlubiyet hiç bir zaman iyi değil ama oyuncularımızı görme açısından ve oyuncuların mücadelesinden memnunum" dedi."AVRUPA KUPASI MAÇLARINDAN ÇOK FARKLI BİR KADROYLA SAHAYA ÇIKTIK"Milli takım kadrosunun genç oyunculardan oluştuğunu belirten Tuncel, "Takımın yaş ortalaması 22 yaşta. Bu yıl çok yeni oyuncumuz var. Geçen senelerde oynadığımız Avrupa Kupası maçlarından çok farklı bir kadroyla sahaya çıktık. Bundan sonra da gençlerle devam etmeyi düşünüyoruz. Bu kampa da genç bir kadro ile geldik. Faroe Adaları'na da bu kadro ile gitmeyi düşünüyoruz. Dünya Kupası ön elemelerinde Faroe Adaları, Lüksemburg ve Karadağ ile aynı gruptayız. Grubu geçerek Dünya Kupası elemelerine katılmaya çalışacağız" diye konuştu.(Erdal Anak /İHA)