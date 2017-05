08.05.2017 17:14:16

Milliler 4. İslami Dayanışma Oyunları'na kötü başladı

4. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden U23 Milli Takımımız, B Grubu'ndaki ilk maçında Cezayir'e 2-1 mağlup oldu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

4. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden U23 Milli Takımımız, B Grubu'ndaki ilk maçında Cezayir'e 2-1 mağlup oldu.Karşılaşmadan sonra basın toplantısında Teknik Direktör Nedim Yiğit, Müslüman ülkeler arasındaki dayanışmanın sporda olmasından mutlu olduğunu belirterek, "Dost Azerbaycan'a bize ve tüm konuklara gösterdiği misafirperverlikten dolayı çok teşekkür ediyoruz. 2021 yılında tüm misafirleri Türkiye'de ağırlamaktan çok mutlu olacağız" dedi."Kazanmak için oynayacağız"İlk maça mağlubiyetle başlamayı düşünmediklerini vurgulayan Yiğit, "Bu tür turnuvalarda ortam, saha, rakip her an değişebilir. Büyük bölümünde iyi oynadığımızı düşünüyoruz. Türk Milli Takımı hangi turnuvadaysa orada altın almak için veya birincilik için mücadele ediyor. Biz de aynı mücadelemizi, aynı soğukkanlılıkla sürdürmek istiyoruz. Rakiplerimizin hepsine saygı duyuyoruz. Futbolda her ülke ter türlü gelişime açık. Bizim için burada tek eksik yan, rakiplerimizi ancak burada tanıyoruz. Çünkü bu kadrolar çok bilinen kadrolar değil. Biz bu durumdan dersler çıkarmakla yükümlüyüz. Yine kazanmak için futbol oynamaya çalışacağız. Futbolun doğrularını yapmaya çalışacağız. Eksiklerimizi giderip iyi yaptığımız işlerin sahada daha fazla olmasına gayret edeceğiz" diye konuştu.4. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele edecek U23 Milli Takımımız B Grubu'nda Filistin, Umman ve Cezayir ile birlikte yer alıyor.