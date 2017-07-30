30.07.2017 17:29:00

Milliler 19 madalyayla yurda geldi

Macaristan'da düzenlenen 2017 Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali'nde (EYOF) Türkiye adına mücadele eden 111 milli sporcu, toplam 19 madalya kazanarak yurda döndü.



Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de 23-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) mücadele eden 111 sporcunun katıldığı milli takım kafilesi, festivalin ardından yurda döndü. 40'ın üzerinde ülkeden toplam 2 bin 500 sporcunun 9 branşta mücadele ettiği organizasyonda 5 altın, 6 gümüş ve 8 bronz madalya kazanan milliler, Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ve bazı yetkililer tarafından çiçeklerle karşılandı.



İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Boz, genel klasmanda 5 altın olmak üzere toplam 19 madalya kazanıldığını belirterek, "Bu çok büyük bir başarı. Umarım başarılar artarak devam edecektir. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Etkinliğe 40'ı aşkın ülkeden 2 bin 500 sporcu katıldı. Bir önceki yıl genel klasmanda 26'ıncı sırada olan Türkiye, bu yıl 7'inci sıraya kadar yükseldi" ifadelerini kullandı.



BİR SONRAKİ HEDEF OLİMPİYATLAR



Atletizm branşında altın madalya kazanan mili sporcu Ömer Amaçtan ise 3 bin metrede altın madalya kazandığını vurgulayarak, "Türkiye adına aldım. Çok mutluyum. İnşallah olimpiyatlara kadar devam eder. Beni buralara kadar getiren hocalarıma teşekkür ediyorum" dedi.



Milli atletizm antrenörü Halil Önay da 3 yıldan uzun bir süredir 3 bin metrede altın madalya kazanan Ömer Amaçtan ile çalıştıklarını dile getirerek, "Uzun ve hummalı bir geçmişimiz var. İmkanlarımız belliydi. Ağır bir dönem geçirdik. Sonunda da emeklerimizin karşılığını aldık. Allah nasip ederse hedefimiz dünya şampiyonu olmak" ifadelerini kullandı.





