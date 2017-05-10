10.05.2017 22:25:58

Milli tenisçi İpek Soylu çeyrek finalde

Milli tenisçi İpek Soylu, ITF tarafından Macaristan'da düzenlenen turnuvada Hırvat rakibi Vrljic'i 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Macaristan'da düzenlenen turnuvada İpek Soylu, Hırvat Ana Vrljic'i 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Dunakeszi kentinde gerçekleştirilen 25 bin dolar ödüllü organizasyonda dünya 155 numarası İpek Soylu ile klasmanda 481. basamakta yer alan Vrljic karşılaştı.

Turnuvada bir numaralı seribaşı olarak mücadele eden milli tenisçi İpek Soylu, 7-5 ve 6-2'lik setlerle müsabakadan 2-0 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

İpek Soylu, çeyrek finalde yarın Ukraynalı Marta Kostyuk ile karşı karşıya gelecek.