01.03.2017 11:45:35

Milli sporcunun kız öğrencisini darp ettiği iddia edildi

Başkent'te bir lisede beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan milli bilek güreşçisi kadın öğretmenin, 16 yaşındaki kız öğrencisine şiddet uyguladığı iddia edildi.

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Başkent'te bir lisede beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan milli bilek güreşçisi kadın öğretmenin, 16 yaşındaki kız öğrencisine şiddet uyguladığı iddia edildi.Olay, 23 Şubat Perşembe günü Keçiören Şenyuva Mahallesi'ndeki bir lisede meydana geldi. İddiaya göre, 10. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Ö.Y., sınıfta arkadaşıyla konuştuğu sırada milli bilek güreşçisi olan Beden Eğitimi Öğretmeni M.T. isimli kadın öğretmen tarafından defterle darp edildi. Darp sonucu kız öğrencinin dudağının patladığı öne sürüldü. Ö.Y'nin annesi A.Y. ise şikayetçi olmak için okula gittiklerini, okul müdürünün şikayetçi olmamaları için kızına Çanakkale gezisi teklif ettiğini iddia etti."Defterle suratıma falan vurdu, kafama vurdu, sonra da yapmadığını iddia etti"Yaşadığı olayı aktaran Ö.Y., "Hocamız biz sınıftayken geldi, beni darp etti. Defterle suratıma falan vurdu, kafama vurdu, sonra da yapmadığını iddia etti. Sinirliydi, o sırada beni oturtmak isterken bana darp uyguladı" dedi. Kendisini darp eden öğretmeninin beden eğitimi öğretmeni ve milli sporcu olduğunu belirten Ö.Y., "Hastaneye gittim ama darp raporu alamayacağımı söyledikleri için ben de almadım. Sınıf arkadaşlarım şahit, olay sınıfın ortasında oldu" şeklinde konuştu."Sebepsiz nedensiz öğretmenin öfke patlaması"Ö.Y.'nin annesi A.Y. ise, perşembe günü kızının aradığını ve öğretmenin kendisini dövdüğünü söylediğini belirterek, "Biz eğitim adı altında çocuklarımızı gönderiyoruz, yapılmaması gereken şeyler orada yapılıyor maalesef. Sebepsiz nedensiz, öğretmenin öfke patlaması. Arkadaşlarıyla kızım konuşurken öğretmen sinirlenip elindeki defteriyle vurmuş. Öğretmenlerin de öfke kontrolü dersi alması gerekiyor. Eğitim adı altında bunlar yapılmaması gereken şeyler" ifadelerini kullandı. Olay günü İl Milli Eğitim Müdürü'nün teftiş için okula geldiğini söyleyen A.Y., "O arada bütün öğretmenleri öğretmenler odasına toplamışlar. Çocuklar da curcuna şeklinde, öğretmen de panik olmuş, nöbetçiymiş galiba. Çocukları susturmaya çalışırken öfke patlaması yaşıyor, kızıma dayak atıyor" şeklinde konuştu."Kızıma Çanakkale gezisinden bahsetti müdür bey"Okul müdürünün "Biz bunu telafi edeceğiz, bütün sınıf önünde özür dilettireceğiz" dediğini ileri süren anne A.Y., aradan 2-3 gün geçmesine rağmen özür dileme olmadığını söyledi. A.Y., "Çocuğuma rüşvette teklif etse kırılan gururunu yerine getirebilecek mi? Kızıma Çanakkale gezisinden bahsetti müdür bey" diye konuştu. Dudağı patladığı için kızını hastaneye götürdüğünü söyleyen A.Y., "Hastane 'rapor veremeyiz' deyince ben de pek peşinde koşmadım ama sonradan pişman oldum" dedi.Öğretmen iddiaları reddettiBeden Eğitimi Öğretmeni ve Milli Bilek Güreşçisi M.T. ise, suçlamaları kabul etmedi ve kameralara konuşmak istemediğini belirtti.