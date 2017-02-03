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Milli Seferberlik Manisa'da anlatıldı
03.02.2017 14:06:24

Milli Seferberlik Manisa'da anlatıldı

Çalışma hayatında ilan edilen milli seferberlik için Manisa'ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Osman Arıkan Nacar, Türkiye'de işsizliğin önlenebilir bir durum olduğunu belirterek Türkiye genelinde 120 bin kişilik boş iş pozisyonu olduğunu ve İş-Kur'a ne kadar çok kayıt olursa işsizliğin de o kadar azalacağını söyledi.

Çalışma hayatında ilan edilen milli seferberlik için Manisa'ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Osman Arıkan Nacar, Türkiye'de işsizliğin önlenebilir bir durum olduğunu belirterek Türkiye genelinde 120 bin kişilik boş iş pozisyonu olduğunu ve İş-Kur'a ne kadar çok kayıt olursa işsizliğin de o kadar azalacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Osman Arıkan Nacar başkanlığında bakanlık bürokratları, Bakan Dr. Mehmet Müezzinoğlu'nun 6 Ocak tarihinde Konya'dan kamuoyuna duyurduğu "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında Manisa'yı ziyaret etti.

Manisa'da işçiler, işverenler, ticaret ve sanayi odaları ile esnaf ve sanatkarlar odaları ile bir araya gelen bürokratlar Manisa SGK İl Binasında bir basın toplantısı düzenleyerek milli seferberlik konusunda açıklamalarda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Osman Arıkan Nacar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Seferberlik ilanı çağrısından sonra bakanlığın da harekete geçtiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız milli seferberliğin kılıçla kalkanla değil, istihdamla, kalkınmayla ilgili bir seferberlik olduğunu ifade etti. İstihdamı artıracak tedbirler konusunda bakanlığımız da bir vizyon ortaya koydu. Şu ana kadar 36 ili geçtiğimiz 4 hafta içerisinde bitirdik. 81 ili de Mart ayının sonuna kadar tüm paydaşlarımızla sosyal diyalog içerisinde bitirmiş olacağız" dedi.

"Manisa'da çok fazla imkan var"

"Manisa'da yapacak çok şeyimiz olduğunu, yapabileceğimiz çok imkanlarımız olduğunu gördük" diyen Nacar şunları söyledi:

"Ben bugün Manisa halkına da İş-Kur'u, işsiz vatandaşlarımız için bir ana kapı olarak görmelerini İş-Kur'un tüm faaliyetlerinden haberdar olmaları için İş-Kur'a kayıt olmalarını rica ediyorum. Bugün işsiz olduğunu düşünen hangi vatandaşımız varsa İş-Kur'a geldiğinde işe yerleşebileceğini bilmesini, 'Ben çalışmak istiyorum, iş seçmem' diyen her vatandaşın İş-Kur'dan iş bulabileceğini ifade etmek istiyorum. Manisa'da da İş-Kur'da 400 açık iş pozisyonu bulunuyor. Zaten bu milli seferberliğin amacı mevcut kaynaklarımızla Türkiye genelinde şu an 120 bin kişiyi istihdam edebileceğimizi, 120 bin kişilik boş iş pozisyonu olduğunu tüm 81 ili değerlendirdiğimizde görüyoruz. İş-Kur'la iş akdini oluşturmanın çok büyük avantajları olduğunu, Sosyal Güvenlik Kurumunun bununla ilgili teşviklerinin de İş-Kur kayıtlarını desteklediğini ve bu milli seferberlik kapsamındaki ana amacımızın tüm işveren ve çalışanlara Sosyal Güvenlik Kurumunun teşviklerini ve İş-Kur'un desteklerini anlatmak. Tüm illerden gelenler bakanımız başkanlığında bir araya geliyor, genelleştirilmesi gereken bir politika varsa anında karar alınıyor. Bu mevzuat değişikliğiyle yeni bir talimat genelgesi çıkartılıp iş hayatını destekleyici, üretimi artırıcı, istihdamı artırıcı tedbirler anında alınarak seferberlik ruhuna uygun bir şekilde hareket ediliyor."

"İşsizlik engellenebilir bir durum"

Bir gazetecinin 'İş-Kur'da açık iş ilanlarına rağmen kalifiye eleman olmaması nedeniyle sürekli işçi arandığı ve bu sorunun nasıl giderileceği konusundaki soruya ise Nacar şöyle cevap verdi:

"Burada aktif iş programlarımız işbaşı programlarının yanında meslek eğitim ve girişimcilik programları var. Bunun dışında da spesifik geliştirdiğimiz geleneksel mesleklerle ilgili destekleme programlarımız var ve diğer alanda bu yörenin, her ilin kendi ihtiyaçlarına göre bir istihdam kurulu vasıtasıyla yeni geliştirilebilecek kaynaklar var. Burada İş-Kur'un bilinirliği, İş-Kur'un yetkinliği vatandaşımıza ne kadar iyi anlatılırsa, İş-Kur'a kayıt ne kadar çok artarsa işsizlik o kadar azalır. Çünkü hem işverenimiz hem de çalışanların İş-Kur'u misyonu ve amaçları doğrultusunda verimli kullanırsa Türkiye'de işsizlik engellenebilir bir durumdur. Türkiye'de işsizlik iş beğenmemenin yanında işe erişimle ilgili farkındalığın da eksikliği var. Burada basının bize vereceği en büyük katkı Manisa'da farkındalığı artırmak, Manisa'da bir iş gücü olduğunu, Manisa'da iş olduğunu vatandaşımıza anlatmak, 'Ben çalışırım' diyen herkese İş-Kur'un iş bulma sorumluluğu olduğunu ve iş bulacak kapasitesinin olduğunu söylemek gerekiyor. Ama tabi meslek edinmek iş bulmaktan daha önemlidir. Meslek edinmeyle ilgili çok aktif yürütülen programlar var. 'Ben meslek edinmek istiyorum' diyen vatandaşlarımız varsa İş-Kur'a başvurduğunda İş-Kur en az 10 kişi için en fazla 25 kişilik gruplar halinde meslek edindirme gruplarını kurabilir. Bununla ilgili herhangi bir ekonomik kaynak sıkıntımız bulunmamaktadır."

"Madencilikte işsizlikten yakınma mümkün değil"

Nacar, Soma'daki bir maden ocağının kapanma riskine karşı 3 bin işçinin işsiz kalma riskiyle karşı karşıya kaldığının hatırlatılması üzerine madencilik sektörünün sürekli yeni iş gücü talepleri olduğunu ve maden sektöründe işsizlik sorununun olmadığını söyledi. Nacar, "Madende, güvenli madencilik bir de üretimin artması şeklinde iki hedefimiz var. Madencilik sektörü gelişerek büyüyen bir sektör. Madencilikte işsizlikten yakınma mümkün değil. Bütün madenlerimiz işçi arıyor, kapasitesini artırmak istiyor. Bizim de bu sırada çalışanın yaşam güvenliğini sağlama sorumluluğumuz var. Güvenli madencilikle ilgili hem ruhsatlandırma sürecinde hem de çalışma hayatlarında yerine getirilmesi gereken iş güvenliği kurallarına hem rehberlik ediyoruz hem de daha sonra denetliyoruz. Bununla ilgili Soma'da hem bizi üzen hem de bugün Soma'da etkilenmiş, aileleri üzen böyle bir durum yaşamaması için hem İş Sağlığı Genel Müdürlüğümüz hem de ilgili bakanlığımızın bununla ilgili çalışması devam ediyor. Madencilikle ilgili şu anda artan bir kapasite, ihtiyaç olan bir iş gücü olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

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