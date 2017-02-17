17.02.2017 13:18:18

Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay Alpay:

Elazığ'ın dikkat çeken bir merkez haline geldiğini ifade eden Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay Alpay, bunun sanayici ve iş adamını tetikleyerek, ekonomiye ciddi katma değer sağlayacağını söyledi.

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Elazığ'ın dikkat çeken bir merkez haline geldiğini ifade eden Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay Alpay, bunun sanayici ve iş adamını tetikleyerek, ekonomiye ciddi katma değer sağlayacağını söyledi.Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Elazığ TSO Başkanı İdris Alan'ı makamında ziyaret ederek, cumartesi günü Elazığ'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programına davet etti. Milli Savunma Bakan Yardımcısı olarak göreve başladığı süreçten itibaren Elazığ'ın önünü açmak için çaba ve gayret içerisinde olduğunu belirten Alpay, "Milletvekili olduğum süreçte bize nasip olan Sivil Havacılık Yüksekokulu ve Elazığ'da Havacılık Merkezi oluşturulması ile ilgili çabamız vardı. Bu çabamızı Rabbim lütfetti. Bütün bunlarla birlikle Elazığ havacılıkta önemli bir merkez olacak. Elazığ esnaf, ticaret ve yatırımcılar açısından dikkat çeken merkez haline geliyor. Bu Elazığ'da ki sanayici, iş adamını tetikleyecek ekonomiye ciddi katma değer sağlayacaktır. Cumartesi günü Cumhurbaşkanımızın şehrimize yapacağı ziyarette herkesin miting alanında bulunmasını arzu ediyoruz ve Elazığ TSO düzenlenecek bu programa davet ediyoruz" dedi.Milli Savunma Bakanı Şuay Alpay'ın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay'ın Elazığ'ın önünü açmak için önemli projeler ve yatırımlar için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi.