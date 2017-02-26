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Milli Savunma Bakanı'ndan Hürriyet'e sert cevap!
Milli Savunma Bakanı'ndan Hürriyet'e sert cevap!
26.02.2017 23:59:34

Milli Savunma Bakanı'ndan Hürriyet'e sert cevap!

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık,“TSK’yı siyasetin içine çekme çabaları beyhude çabalardır. Varsa eleştiriniz Başkomutan olarak Sayın Cumhurbaşkanımız var” dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı kongresine katıldı. Programda Bakan Işık'a Kocaeli Valisi HASAN Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak eşlik etti.

Çok sayıda vakıf üyesinin de hazır bulunduğu salonda konuşan Bakan Işık, “Türk Silahlı Kuvvetlerini siyasetin içine çekme çabaları beyhude çabalardır” dedi. Son günlerde yurt içi ve yurt dışı operasyonlarda başarılı sonuçlar alan Türk Silahlı Kuvvetlerinden övgü ile bahseden Bakan Işık, “Türkiyemizi bölmeye çalışan bir takım mihraklara karşı çok yoğun bir terörle mücadele sürdürüyoruz. Bakınız şu anda Allah'a hamdolsun Türkiye belki 35 yıllık terörle mücadele tarihinde PKK terör örgütüne en ağır darbeleri vuruyor. Artık kış, ‘1.5 metre kar var, bu karda bu kıyamette operasyon mu olur' diye bir anlayış yok. Artık 2 metre karda da kahraman silahlı kuvvetlerimiz, kahraman güvenlik güçlerimiz, korucularımız ortak operasyonlar yapıyor” dedi.

VARSA ELEŞTİRİNİZ BAŞKOMUTAN OLARAK CUMHURBAŞKANIMIZ VAR...

TSK'nın siyasete çekilmeye çalışıldığını ifade eden Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “TSK içindeki hainler temizlendikçe Allah'ın izniyle gücüne güç katmaya devam edecek. Ancak son günlerde maalesef büyük bir üzüntü ve esefle TSK'yı siyasetin içine çekme gayretlerini görüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerini siyasetin içine çekme çabaları beyhude çabalardır. Siyasetin muhatabı siyasettir. Siyasetin muhatabı TSK ve onun komuta kademesi değildir. Varsa eleştiriniz Milli Savunma Bakanı olarak ben varım. Hükümet olarak da Ak Parti hükümeti var. Başkomutanı olarak da Sayın Cumhurbaşkanımız var” diye konuştu.

Bakan Işık, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk Silahlı Kuvvetleri milli ve manevi değerlerimize sonuna kadar bağlıdır. Demokratik Türkiye'nin çok önemli bir kurumudur Türk Silahlı Kuvvetleri. Böyle bir kurumu gündelik tartışmaların içine çelerek siyasetin içine çekmeye çalışmak Türk Silahlı Kuvvetlerine de yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Buradan bu gayret içerisinde olanlara çağrım bu işten vazgeçin. Varsa söyleyeceğiniz bir şey bize söyleyin. Bu kadar büyük başarılara ardı ardına imza aran Türk Silahlı Kuvvetlerine haksız ve mesnetsiz eleştiriler yönetmek iyi niyetle izah edilebilecek durum kesinlikle olamaz. Bu coğrafyada çocuklarımıza çok daha güçlü bir Türkiye bırakmak istiyorsak Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hem çok güçlü tutmak durumundayız insan kaynağını hem de onu çok güçlü mühimmatlarla donatmak durumundayız.”

Işık, son olarak Türkiye'nin savunma sanayiinde büyük başarılara imza atarak ithalatçı durumdan ihracat yapan duruma geldiğini ifade ederek sözlerini tamamladı. Konuşmaların ardından kendisine bir plaket takdim edilen Bakan Işık, kongrede vakıf üyelerine başarılar dileyerek vakıf binasından ayrıldı.


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