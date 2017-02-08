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08.02.2017 13:52:40
Milli Savunma Bakanı Işık, Suudi Arabistan'da
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Riyad'da Türk savunma sanayi firması FNSS'yi ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Riyad'da Türk savunma sanayi firması FNSS'yi ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Suudi Arabistan ziyaretleri kapsamında Riyad'da faaliyet gösteren Türk savunma sanayi firması FNSS'yi ziyaret etti. Bakan Işık firmada incelemelerde bulundu.
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