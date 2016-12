31.12.2016 12:42:43

Milli Savunma Bakanı Işık Şırnak'ta

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile beraber dün gece çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Şırnak'a geldi. Geceyi 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında geçiren Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, askerlerle kahvaltı yaptıktan sonra valilik ziyaretinde Fırat Kalkanı Harekatı ve Suriye'deki ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "9 bin 500'ün üzerinde terör örgütü elemanı etkisiz hale getirildi" diyen Bakan Işık, teröre boyun eğmeyen Şırnak halkına teşekkür etti.Bakan Işık ve Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, sabah saatlerinde 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında askerlerle kahvaltı yaptıktan sonra Şırnak Valiliği'ne geçti. Valilik girişinde Şırnak Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Bakan Işık, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Şırnak Valisi Ali İhsan Su'dan brifing aldı.Brifing sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Fikri Işık; Kara Kuvvetleri Komutanı ile birlikte Şırnak'ta olduklarını söyledi. Bakan Işık, "Dün gece geldik. Tümeni ve özellikle askeri üs bölgelerini ziyaret ettik. Yeni yıllarını tebrik ettik. Onlarla bir hasbihal etme imkanımız oldu. Sabah da askerlerimizle kahvaltı yaptıktan sonra valimizi vilayette ziyaret ediyoruz. Şırnak'a bakan olarak ilk gelişim ama bakanlıktan önce 2 defa geldim. Şırnak tabi Hz. Nuh'un şehri. Çok tarihi olan bir şehir. Son dönemde maalesef terör örgütünün çukurlar açarak, barikatlar kurarak ele geçirmek istediği Şırnak'ı başta halkımızın karşı durması, güvenlik güçlerimizin tam bir mücadele ile terör örgütünü buradan söküp atması sonrası yeniden yapılanma sürecine girmiş. Şu anda şehir hızlı bir şekilde yapılanıyor. Halkımıza çok teşekkür ediyorum. Şırnak halkının bu ülkenin bu milletin değerlerine ne kadar sahip olduğunu geçtiğimiz şu süreçte gördük. Şırnak halkı teröre karşı güçlü bir duruş sergiledi ve terör örgütünün buralarda barınmasını engelledi. Şimdi biz de devlet olarak, hükümet olarak Şırnak'ı yeniden imar edip çok daha güzel, çok daha güçlü ve geleceğe çok daha güvenle bakan bir Şırnak oluşturmak için çalışıyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığımız, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız, TOKİ, Şırnak Valiliğimiz ilgili tüm kurumlar Şırnak'ın yeni imarı için büyük bir gayret gösteriyorlar. Belediyemize, valiliğimize bu konuda teşekkürler ediyoruz. Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olan Şırnak'ta böyle kısa bir sürede bir cazibe merkezi haline gelmesini arzuluyoruz. Hükümetimiz Şırnak'ı, Cizre'yi, Silopi'yi ve İdil'i sadece imar etmekle kalmıyor. Aynı zamanda buranın bir yatırım merkezi haline gelmesi içinde Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırım programını açıkladı. Bu vesile ile Şırnak'tan bütün yatırımcılarımıza çağrıda bulunuyorum. Gelin Şırnak'a yatırım yapın. Gelin Şırnak'ta üretim yapın. Devletimiz ve buradaki yerel yöneticilerimiz burada size her türlü kolaylığı sağlayacaklar. Türkiye'nin en genç illerinden biri Şırnak. Burada genç nüfusumuz var. Çalışkan insanımız var. Potansiyelimiz yüksek. Türkiye'de üretim yapmak için en güzel yer Şırnak. Bu çağrımızı Şırnak'tan da yineliyoruz. İstiyoruz ki Şırnak yatırımla, istihdamla, üretimle Türkiye'ye katma değer üreten yapısıyla, turizmi ile, tarihi ile, kültürü ile anılsın. Terörle ve şiddetle değil. Bunun aksine her zaman olduğu gibi misafirperverliliği ile gündeme gelsin. Bizi biz yapan değerlere sahip oluşu ile gündeme gelsin. Şırnak doğrusu bunu hak ediyor. Şırnak terör ve şiddetle anılmayı hak etmiyor. Bu noktada sadece Şırnak'ta değil Türkiye'de yatırım yapmak isteyen herkesi Şırnak'ı da değerlendirmeye almaya davet ediyoruz" dedi."9 bin 500'ün üzerinde terör örgütü elemanı etkisiz hale getirildi"Bakan Işık; terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonlarla ilgili de değerlendirmede bulundu. Bakan Işık, "24 Ağustos 2015 günü terör örgütünün Ceylanpınar'da 2 polisimizi yatakta hunharca şehit etmesi ile başlayan süreçte terör örgütüne çok ağır bir darbe vuruldu. Şuanda 9 bin 500'ün üzerinde terör örgütü elemanı etkisiz hale getirildi. Ve terör örgütünün adeta beli kırılma noktasına geldi. Bence terör örgütünün beli kırılmıştır. Bundan sonra bu mücadele tavizsiz bir şekilde devam edecektir. Temel yaklaşımımız özellikle terör örgütünün çekmek istediği tuzağa düşmeden halkımıza şefkat ellimizi uzatmak ama terör örgütüne de devletin kahar gücünü de göstermek. Bizim özellikle bölge halkımız milletimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Duygusal bağlarımız çok güçlüdür. Bunları bütün kritik süreçlerde gördük. Devlet olarak halkımızın ihtiyaçlarını sonuna kadar gidermeye gayret ederken terörün adeta bu bölgeyi esir almaması için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bir taraftan terörle mücadeleyi amansızca sürdürürken, diğer taraftan bölgemizi yaşanabilir, ekonomik açısından da çok güçlü bir noktaya gelmesi için büyük gayret gösteriyoruz. Eğitimden, sağlığa, ulaşamından, altyapıya bölgenin kalkınması için çok büyük mücadele veriyoruz. Allah'a şükürler olsun halkımız bu gayreti görüyor ve takdir ediyor. Önümüzdeki dönemde terörle mücadelenin bölge halkının desteği ile daha da başarıya ulaşacağına inanıyoruz. Burada askerimiz, polisimiz, jandarmamız, güvenlik güçlerimiz, köy korucularımız özellikle çok büyük bir mücadele veriyorlar, büyük gayret sarf ediyorlar. Bu sayede de bölge geçen her gün daha güvenli hale geliyor. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. İçeride ve dışarıda Türkiye'ye tehdit teşkil edilecek her türlü yapıyı kesinlikle etkisiz hala getirmekte kararlıyız" diye konuştu."Fırat Kalkanı Harekatında 3 temel hedefimiz var"Bakan Işık, Fırat Kalkanı Harekatı hakkında da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Fırat Kalkanı Harekatında üç temel hedef olduğunu dile getiren Bakan Işık "Bunlardan bir tanesi bugüne kadarki en vahşi terör örgütlerinden bir tanesi olarak kayda geçen DAEŞ'in sınır hattımızdan ve bölgemizden tamamen temizlenmesi, El-Bab operasyonu da bu hedefin bir parçası. Dolayısıyla DAEŞ bu bölgeden temizlenene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Diğer bir hedefimiz ise ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarında olduklarını gösteriyoruz. Bir üçüncü hedefimiz ise burada PYD'nin kantonu, koridorunu engellemek. Hiç kimse bu bölgede hayale kapılmasın. Bu bölgede Kürtler bizim kardeşimizdir. Kürt kardeşimizin rahat geçirilmesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. Ama hiçbir terör örgütünün bölgede hakimiyet kurmasına da Türkiye olarak müsaade etmeyiz. Bu üç hedef gerçekleşene kadar bu operasyonlar sürecek. El-Bab ile ilgili bugün bitecek, yarın bitecek gibi bir takvim vermemiz çok doğru değil. Ancak son dönemde bu noktada koalisyonunda destek vereceğini ifade etmesi Rusya Federasyonun da DAEŞ'e karşı operasyon yapması olumlu gelişmeler. Tabi ki bölgedeki her türlü gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve gerektiğinde de müdahale ediyoruz. Bizim burada herkese söyleyeceğimiz şey, herkes aklını başına alsın. Bölgede, bölgenin huzurunu, istikrarını tehlikeye atan, zora sokan hiçbir gelişmeye Türkiye'ye uluslar arası meşrutiyet çerçevesinde müsaade etmeyecek. Bu noktadaki PYD'nin her türlü hareketlerini yakinen takip ediyoruz. Biz dost ve müttefiklerimize özellikle şunu söylüyoruz. Yılanla çuvalla girilmez. Terör örgütü ile işbirliği yaparsanız bu terör örgütleri mutlaka eninde sonunda size döner. Bunun için hiçbir terör örgütüne bölgede hiçbir ülkenin prim vermemesi esastır. Bu noktada muhataplarımızı sürekli uyarıyoruz, ikaz ediyoruz. Muhataplarımıza PYD-YPG terör örgütüne verdiğiniz her desteğin Türkiye'ye karşı bir hamle olduğunu ve bunun eninde sonunda terör örgütlerinin çıkar çatışmasına girdiğiniz an bunun size de dönebileceğini bilmenizi istiyoruz şeklinde uyarıyoruz" şeklinde konuştu.Suriye'deki ateşkesBakan Işık Suriye'deki ateşkese ilişkin yaptığı değerlendirmede ise, şunları kaydetti:"Tabi çok yoğun çalışmalarımız sonucu bir ateşkes sağlandı. Zaman zaman ihlal haberleri geliyor. Ama Suriye'de terör örgütleri ateşkesin dışında tutuldu. Fakat ateşkesin bozulması için yoğun çaba gösteren mihrakların olduğunu da biliyoruz. Burada çok dikkatli temkinli olmak durumundayız. Rusya Federasyonu ile birlikte bölgede ateşkesin kalıcı olması ve Suriye'de siyasi çözümün zeminin teşkil etmesi açısından son derece dikkatli davranıyoruz. Rusya Federasyonu ile yakın bir işbirliği gayreti içerisindeyiz. Şuana kadar ateşkesi bozacak nitelikte bir ihlal olmadı. Ama özellikle bazı ülkelerin ateşkesin sabote edilmesine yönelik bir takım perde arkası girişimlerde bulunduklarını biliyoruz. Bunları da yakinen takip ediyoruz. Arzumuz bu ateşkese bütün dünyanın destek vermesi ve bunun kalıcı hale gelmesi. Bütün Suriye satında terör örgütleri dışında ateşkesin kalıcı hale gelmesi. Ve bundan sonrada siyasi bir çözümün, politik bir çözüm hemen devreye girmesi. Bununla ilgili Türkiye hep iyi niyetle samimiyetle çalıştı. Bütün gayreti bölgenin huzuru ve istikrarını sağlamaya yönelik bundan sonrada bu gayreti sürdüreceğiz. Bazıları maalesef hem içeride hem dışarıda Türkiye'nin bu gayretlerini görmemezlikten, bilmemezlikten, anlamamazlıktan geldi ama baştan beri bizim duruşumuz bölgenin istikrarıdır. Türkiye olarak bizim ne Suriye'nin ne de Irak'ın topraklarında gözü olan bir ülke değiliz. Bizim kesinlikle Türkiye olarak Irak ve Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Bizim en büyük çıkarımız Suriye'nin ve Irak'ın toprak bütünlüğü ve istikrarıdır. Buna yönelik çalışmalarımızı da Türkiye olarak sürdüreceğiz."Valilik ziyareti sonrası Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Şırnak Valisi Ali İhsan Su ve AK Partili yöneticiler Sanat Sokağı'nda bulunan esnafı ziyaret edip sorunları dinledi. Bakan Işık burada gördüğü çocuklara oyuncaklar hediye ederek onlarla sohbet etti. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Bakan Işık ve beraberindekiler parti binasını gezdi. Bakan Işık partililerle kısa bir toplantı yaptıktan sonra Silopi'ye geçti.