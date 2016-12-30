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31.12.2016 09:15:39
Milli Savunma Bakanı Işık Şırnak'ta
Milli Savunma Bakanı Işık Şırnak'ta
Milli Savunma Bakanı Işık Şırnak'ta
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