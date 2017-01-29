29.01.2017 14:07:01

Milli Savunma Bakanı Işık, Edirne Garnizon Komutanlığını ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Edirne temasları kapsamında 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığını ziyaret etti.

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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Edirne temasları kapsamında 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığını ziyaret etti.Edirne temasları kapsamında ilk olarak Edirne Valiliğini ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ardından 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına geçerek, Tuğgeneral Salim Afgün'ü makamında ziyaret etti. Afgün komutasındaki tören mangası tarafından karşılanan Bakan Işık, tören kıtasını selamlayarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.