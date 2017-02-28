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Milli Savunma Bakanı Işık: (2)
28.02.2017 13:26:26

Milli Savunma Bakanı Işık: (2)

'Kim hangi propagandayı yaparsa yapsın Türkiye demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti özelliğinden asla vazgeçmeyecektir'- 'Bu coğrafyada Türkiye, caydırıcı gücünü sadece demokrasisinden ve ekonomisinden alamaz. Onlar gerek şartlardır ama güçlü bir silahlı kuvvetler de bu bölgede bizim esenliğimizin teminatıdır'

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Kim hangi propagandayı yaparsa yapsın Türkiye demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti özelliğinden asla vazgeçmeyecektir." dedi.

Işık, P&G Türkiye'nin Gebze'deki fabrikasında dünya standartlarındaki teknoloji yatırımlarının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de yatırım yapan, istihdam sağlayanları bir Türk şirketi olarak gördüklerini, P&G Türkiye ile üretim ve yatırım yapan, istihdam sağlayan şirketlere hükümetin destek vermeye devam edeceğini kaydetti.

Işık, bugüne kadar Türkiye'ye güvenen hiç kimsenin kaybetmediğini vurgulayarak, "Kim Türkiye'ye yatırım yaptıysa bazen zorluklar da olsa, günün sonunda Türkiye'ye güvenen herkes kazandı. Türkiye'ye güvenmeyen, oradan buradan gelen ifadelere itimat ederek Türkiye'den gidenlerin de hepsi kaybetti. Onun için Türkiye, kendisine güveneni hiçbir zaman zarar ettirmeyen bir ülkedir." diye konuştu.

- "Türkiye, demokratik yürüyüşünden asla ve asla taviz vermeyecektir"

Türkiye'nin dost ve güvenilir bir müttefik olduğunu vurgulayan Işık, kendilerine uzanan hiçbir eli boş çevirmediklerini ifade etti.

Işık, dünyadaki problemlerin yarısının bu coğrafyada bulunduğunu aktararak, dünyanın merkezinde yer almanın imkanları ve aynı zamanda zorluklarının bulunduğuna işaret etti.

Türkiye'nin büyük bir ülke olarak önüne çıkan her zorluğu aşacak güce sahip olduğunu belirten Işık, "15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de hiç kimsenin, hiçbir konuda karamsar olmasına gerek olmadığına yürekten inanıyorum. Hiçbir zaman negatif propagandalara itibar etmemeliyiz. Zor bir coğrafyadayız. Bu zor coğrafyada güçlü bir demokrasiye sahip olmak Türkiye için tercih değildir, zorunluluktur." ifadesini kullandı.

Işık, bu coğrafyada kendilerini pozitif olarak ayrıştıran en önemli değerin güçlü demokrasileri olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu, medeniyet birikimimizin bizi getirdiği noktadır. Türkiye bu noktada demokratik yürüyüşünden asla ve asla taviz vermeyecektir. Türkiye daima ileriye yürüyecektir. Kim hangi propagandayı yaparsa yapsın Türkiye demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti özelliğinden asla vazgeçmeyecektir. Bunu biz Türkiye için tercih değil, zorunluluk olarak görüyoruz."

"Bu coğrafyada var olmanın ve güçlü olmanın ikinci unsuru, güçlü bir ekonomiye sahip olmaktır." diyen Işık, "Türkiye son 14 yılda ekonomide yapısal, güçlü bir dönüşümü gerçekleştirdi. 2002'ye kadar doğrudan gelen yabancı yatırımın toplamı 18 milyar dolarken, şu anda yıllık ortalama 15 milyar doların üzerine çıktı. Türkiye yabancıya şaşı bakmayan bir ülkedir. Aksine Türk ekonomisinin itici güçlerinden biridir yabancı yatırım." değerlendirmesinde bulundu.

- "Güçlü bir TSK, esenliğimizin teminatıdır"

Işık, Türkiye için güçlü bir TSK'nın zorunluluk olduğuna dikkati çekerek, "Bu coğrafyada Türkiye, caydırıcı gücünü sadece demokrasisinden ve ekonomisinden alamaz. Onlar gerek şartlardır ama güçlü bir silahlı kuvvetler de bu bölgede bizim esenliğimizin teminatıdır. Bunun için her alanda TSK'nın geliştirilmesi için gayret sarf ediyoruz." diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminde milletin demokrasisine nasıl sahip çıktığını dünyanın gördüğünü anlatan Işık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"O gece TSK içine çöreklenen hainlerin darbe girişimine, milletimizin her renginin ve farklı görüşünün nasıl birlik ve beraberlik içerisinde karşı çıktığını dünya gördü. Bu darbenin başarısızlığa uğratılmasında milletimizin yanında güvenlik güçlerimizin ve TSK'nın kahraman mensuplarının da büyük rolü olduğunu kimse inkar edemez. TSK, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yurdumuzun savunması için görevini en iyi şekilde yapmaya devam edecek."

(Bitti)


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