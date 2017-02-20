20.02.2017 14:08:26

Milli oyuncak için çalışmaya başladılar

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Kılıçarslan, milli oyuncak projesinin Düzce'nin yıllık gelirine yüzde 19 oranında katkı sağlayacağını söyledi. Bölgede plastik, ahşap ve metal oyuncak üretiminin yapılacağının kaydeden Kılıçarslan 'Bu bir Türkiye projesi' dedi.

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Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Kılıçarslan, milli oyuncak projesinin Düzce'nin yıllık gelirine yüzde 19 oranında katkı sağlayacağını söyledi. Bölgede plastik, ahşap ve metal oyuncak üretiminin yapılacağının kaydeden Kılıçarslan "Bu bir Türkiye projesi" dedi.Düzce Üniversitesinde düzenlenen "Değerlerimiz Kültürümüz ve Çocuklarımız, Milli Oyuncak" başlıklı çalıştaya geniş katılım sağlandı.Onursal Başkanlıklarını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan ile Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ın yaptığı çalıştayda milli, yerli ve evrensel oyuncağın sahip olması gereken nitelikler belirlendi.Hedef milli ve yerli oyuncakÇalıştayın açılış konuşmasını yapan Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı ve Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Uğur Hasırcı kültürümüzü, değerlerimizi ve medeniyetimizi yansıtan oyuncak karakterlerini üretecek bir organize sanayi bölgesi kurulması hedefinin hayata geçirilmesi için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Düzce Üniversitesi, PAGEV ve Düzce TSO arasında protokol imzalandığını ifade etti.2 bin kişiye istihdamProtokolle Gümüşova'da üretilecek oyuncaklara hukuki dayanak sağladığını dile getiren Yrd. Doç. Dr. Hasırcı, OSB'nin 1 milyar TL'lik yatırımla bin 250 dönümlük alana kurulması, 2 bin kişiye istihdam sağlaması ve yıllık 350 milyon dolar ciro elde ederek Düzce'deki kişi başına düşen gelire yüzde 10'luk katkı sağlamasının beklendiğini vurguladı. Hasırcı bu çalıştayda milli ve yerli oyuncak karakterinin taşıması gereken niteliklerinin ortaya çıkarılacağını belirterek sözü Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a bıraktı.İkinci aşama yarışmaDüzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Milli oyuncak sürecinin 6 ay gibi çok kısa bir süre önce başladığını ifade etti.Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın liderliğinde Düzce'de bir oyuncak organize sanayi bölgesi kurulacağını dile getiren Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, bölgesel kalkınma ve ekonomik katkıları dışında, Düzce Üniversitesi olarak sürece hangi alanlarda destek vereceklerine ilişkin çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi. Çocuklara milli bilinci aşılayabilmek amacıyla projenin bu topraklarda ortaya çıktığını belirten Çakar, sürecin ikinci aşamasında milli oyuncakla ilgili yarışma düzenleneceğini ve bu çalıştaydan çıkan sonuçların, yarışmanın ana konusunu oluşturacağını dillendirdi.6 masada konuşulduÇalıştayın iki oturum şeklinde 6 masada gerçekleştirileceğini söyleyen Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, her masada sosyolog, pedagog, sanat tasarımcısı, grafiker, tarihçi, ilahiyatçı ve birçok alanda yerli ve yabancı uyruklu katılımcıların farklı katkılar sunacağına dikkat çekti.Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, çalıştay sonucunda çıkarılan fikir ve önerilerin hem bölgenin hem de ülkenin yerli, milli ve evrensel oyuncak üretimine katkı sağlaması temennisinde bulunarak başta Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere destek veren herkese teşekkür etti.Milli oyuncak pazara ulaşmalıBilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Kılıçarslan milli oyuncağın daha öncede üretildiğini ancak pazara ulaşmada sıkıntı yaşadığını kaydederek "Biz oyuncağa ilk etapta sadece sanayi açısından baktık. Ancak daha sonra gördük ki oyuncağın bir derinliği var. Oyuncağın derinliğinde kültürel ve eğitim boyutunu da gördük. Türkiye'de bunlar yapılmış aslında. Milli Eğitim Bakanlığı oyuncağın eğitim boyutuyla ilgileniyor. Kültür Bakanlığı kültürel boyutuyla ilgileniyor. TRT Çocuk var. Devletin kurumları ayrı ayrı bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyorlar zaten. Bizim yaptığımız bu kurumları bir araya getirip Üniversitemiz bünyesinde bir sinerji oluşturmak. TİKA bir Türk Dünyası Çocuk ve Oyuncakları Projesini başlatmış. MEGEB'in altında Sanat Tasarımı ve Oyuncak diye bir bölüm var. Ancak bunlar birleşmediği için bir ekonomik değer oluşturmuyor. Kültür Bakanlığının güzel çalışmaları var. Ancak ben bunları pazarda göremiyorum. Belgesel kalıyor. O zaman pazara erişilebilmesi için oyuncağın sanayileşmesi gerekiyor" dedi.Bu bir Türkiye projesiBu projenin bölgesel kalkınmanın yanı sıra bir Türkiye projesi olduğuna dikkat çeken Kılıçarslan şunları söyledi: "Dünya oyuncak pazarının hacmi 5 yıllık ortalaması her yıl için 110 milyar dolar. Bunun 50 milyar dolarını Çin karşılıyor. Türkiye'nin oyuncak pazarı yine 5 yılın ortalaması yıl başına 700 milyon dolar ithalat. Bunun da yarısına yakını Çin'den karşılanıyor. Biz burada kuracağımız oyuncak kümesiyle Türkiye'nin ihtiyacı olan oyuncağın ilk üç yıl için yarısın hedefledik. Yani 350 milyon dolar. Düzce'nin toplam ürettiği katma değer yıllık 7,5 milyar TL. Bu oyuncak projesi Düzce'ye üç yıl içerisinde yüzde 19'luk bir katma değer sağlayacak. Düzce'nin geliri yüzde 19 artacak. Düzce basınında görüyorum oyuncağı çok oyuncak gibi görmüşsünüz. Bununla beraber istihdama ciddi katkılar sağlayacak. Burada plastik, ahşap ve metal oyuncak olacak. Ayrıca gençler için iletişim sağlayabilecekleri yazılımlarla elektronik oyuncaklar olacak. Bunu Türkiye projesi olarak görüyoruz. Bölgesel kalkınma projesi olarak görüyoruz."Amaç milli değerlere uygun oyuncak üretmekDüzce Valisi Zülkif Dağlı, amaçlarının milli değerlere uygun oyuncaklar üretmek olduğunu belirterek "Burada şöyle dönüp baktığımız zaman, değerlerimiz, kültürümüz ve çocuklarımız başlığı altında yapmak istediğimiz çalışmanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bu sadece Gümüşova Sanayi Bölgesinde belli sanayicilerimize yer ayırma meselesi değildir. Bu sadece çıkarımlardan bir tanesi olabilir. Buradaki amaç milli değerlerimize daha uygun olan tasarım, oyuncak ve yazılımların nasıl ortaya çıkartılacağıdır" diye konuştu.Çoğu yabancı menşeliBugün çocukların elinde olan oyuncakların büyük bölümünün yabancı menşeli olduğuna dikkat çeken Dağlı şöyle devam etti: "Çocuklar dünyaya geldiklerinde ilk gördükleri şeylerden biri animasyonlar. Ağladığı zaman hemen eline bir cep telefonu veriyoruz. Orada yine animasyonları görüyor. Biraz daha büyüdüğünde televizyonda yine animasyonlarla karşılaşıyor. Bu tasarımların neredeyse tamamının yabancı menşeli olduğunu görüyoruz. Belçika'yı örnek verirsek Şirinler karakteriyle hem ekonomik hem de kültürel olarak dünyada yarattığı döngüyü tüm dünya müşahede etmiş oldu. Bu çalışma tüm Bakanlıklarımızın katıldığı önemli bir çalışma. Ama bönce yazılım boyutu daha ön plana çıkmalı. Çünkü önce animasyonlar oluşturuluyor, daha sonra nesne ve obje boyutuna dönüşüyor. Bu anlamda belki TÜBİTAK'tan da bir ekip buraya dahil edilebilir. Bu küçük ama idealist grubun önemli işler yapacağına inanıyoruz. Burada sadece plastik değil, ahşap üretimi açısından önemli bir maziye sahip ilimizde ahşap oyuncakların üretimine de ağırlık verilmesi gerekir."Şiddet içerikli animasyonlardan uzaklaşacaklarÇocukları şiddet içerikli animasyonlardan uzak tutmak için bu projenin çok önemli olduğunun kaydeden Dağlı "Çocuklarımızın şiddet içerikli veya animasyonlara bakmasını istemiyorsak, barby bebeklerinden etkilenmesini istemiyorsak mutlaka bu çalışmaya önem vermek ve tüm kurumlarımızla elimizi taşın altına koymak durumundayız" diye konuştu.2 oturumda yapıldıI. Oturumda Milli Oyuncak Hangi Değerleri Aşılamalı?, Değerlerimiz Oyun ve Oyuncaklarla Nasıl Aşılanır?, Toplumsal Cinsiyetin Oyuncak Seçimi Üzerindeki Etkisi Nedir?, Türk Kültürünün Ayırt Edici Özellikleri Oyuncaklara Nasıl Yansıtılabilir? konuları ele alındı.II. Oturumda ise Türk Mitolojisinden İlham Alan Oyuncaklar Nasıl Olmalıdır? Aile İçi İletişimi Güçlendiren Oyuncak Özellikleri Nelerdir? Değerler Eğitimi Oyuncaklar Aracılığıyla Nasıl Verilebilir? Milli Bilincin Kazandırılması ve Milli Kimliğin İnşasında Oyuncaklar Nasıl Konumlandırılabilir? konu başlıkları değerlendirildi.Çalıştayın ardından TÜBİTAK destekli bir Proje Pazarı etkinliği düzenlenerek, nitelikleri ortaya konan Milli Oyuncağa ilişkin tasarımlar sergilenecek. Son aşamada ise Milli Oyuncak lansmanı yapılacak.